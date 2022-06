¿Qué pasa si no recogí mi credencial del INE o no saqué reimpresión? ¿Podré votar el 5 de junio?

La credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) es muy importante, no sólo porque te distingue como ciudadano, también porque con ella puedes realizar una serie de trámites, y lo principal es que podrás votar con ella el próximo 5 de junio, así que si la tramitaste y no la recogiste o no sacaste una reimpresión con los datos actualizados, te contamos qué pasará en las elecciones de este domingo.

Hay que recordar que el 5 de junio se llevarán a cabo procesos electorales ordinarios en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, entidades en las que se renovará la gubernatura.

En el caso de Quintana Roo también se llevará a cabo la votación del Congreso estatal, mientras que en Durango también se renovarán las presidencias municipales.

Con base en lo anterior, entenderás que es muy importante que cuentes con tu credencial del INE, porque habrá muchos puestos de elección popular en juego y tu voto es importante para decidir quién será el próximo gobernador, alcalde o diputado en tu localidad.

¿Qué sucede si no se recoge la credencial para votar?

El INE notificará tres veces a los ciudadanos para que pasen por su credencial para votar, en caso de no obtener ninguna respuesta, el trámite se cancelará. Además, todas las credenciales que no sean recogidas en el tiempo estipulado, serán destruidas ante las comisiones de vigilancia con las que cuentan los módulos de atención, por lo que te quedarás sin la posibilidad de poder votar este 5 de junio.

Sin embargo, con el fin de maximizar los derechos político-electorales de la ciudadanía, el INE extendió la vigencia de las Credenciales Para Votar 2021, por lo que podrán ser utilizadas en las seis elecciones locales que se llevarán a cabo en este 2022.

