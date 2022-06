Es irreversible el triunfo de Morena-PT-Verde en Tamaulipas: Américo Villarreal

Américo Villarreal Anaya, candidato al Gobierno del Estado sostuvo que el triunfo de la alianza Morena-PT-Verde es irreversible, pues al cierre de la campaña las encuestas indican una ventaja de 25 puntos. “No nos pueden ganar, vamos a triunfar”, expresó.

Acompañado por senadores, diputados y dirigentes partidistas de la Coalición Juntos Hacemos Historia, Américo Villarreal agradeció el apoyo recibido a lo largo de esta intensa campaña e hizo un llamado para que estas históricas concentraciones se vean reflejadas en las urnas el próximo domingo.

“Que no se nos olvide, que no nos confiemos, que en esta Coalición vamos a salir a votar masivamente, que no quede duda del rumbo que le queremos dar a Tamaulipas y evitemos las trampas, las marrullerías y la mapacherías; se saben perdidos”, dijo.

Asimismo recordó que el voto es libre y secreto y aseguró que todo aquel que pida o exija una muestra de la intención de nuestro voto actúa fuera de la Ley.

“Nuestro voto es universal, igualitario, directo, libre y es secreto y quien nos pida faltar a la ley y a nuestro derecho es un delincuente, quien está pidiendo que exhiban el voto es un delincuente…el voto es secreto, no me puede pedir o exigir que muestre la intención de mi voto”, reiteró.

“De cara a todos, no les voy a fallar en estas ilusiones de tener este cambio y esta transformación”, mencionó.

Al referirse a sus compromisos con los victorenses destacó que la segunda línea del acueducto ‘Guadalupe Victoria’ será realidad; “un Américo Villarreal hizo la primera fase del acueducto y ahora otro Américo Villarreal les va a entregar la segunda fase, ese es mi compromiso”.

Durante el cierre de campaña, hizo uso de la palabra el senador Ricardo Monreal quien apuntó que este próximo domingo va a terminar la pesadilla en Tamaulipas y aunque la noche ha sido larga, va a iniciar un nuevo amanecer y Américo Villarreal va a ser gobernador.

“Pronto nos liberaremos del autoritarismo y de estos malos gobiernos, ustedes tienen la palabra, llegó la hora de Tamaulipas”, dijo.

“La noche ha sido larga, la noche de la corrupción, de la impunidad, la complicidad, del tráfico de influencias; todo se va a terminar, va a iniciar un nuevo amanecer, va a terminar la pesadilla que ha tenido postrados y atemorizados, este domingo va a ganar el proceso de transformación que encabeza Américo Villarreal”, mencionó.

“Se acabará la hipocresía, se irá la simulación y el saqueo y pronto este pueblo gobernará Tamaulipas”.

Por otra parte, el Comité de Campaña del candidato Américo Villarreal Anaya denunció el hostigamiento y acoso de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas hacia el equipo de campaña de Américo.

En dos acciones simultáneas desarrolladas este día, elementos de la Policía Estatal y Policía Investigadora de Tamaulipas acosaron e intimidaron al equipo de campaña y de prensa del doctor Américo Villarreal Anaya.

En el primero de los casos, vehículos sospechosos con personas a bordo estuvieron rondando las oficinas de prensa del candidato.

Lo más delicado fue el suceso desarrollado a las 18:00 horas cuando el personal de logística que organiza el evento de cierre de Américo Villarreal fueron interceptados y detenidos de una forma arbitraria por elementos de la policía investigadora y policía estatal de Tamaulipas en la salida a Soto La Marina.

El argumento que presentó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, era que el equipo de campaña viajaba en un vehículo con reporte de actos delictivos.

