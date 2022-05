Es el momento de dignificar a las comunidades rurales, corazón de nuestra lucha: Mara Lezama

Mara Lezama, candidata de Morena a la gubernatura, señaló hoy que la gente de las comunidades del sur tiene una arraigada cultura del trabajo y esfuerzo; “por eso retorné y lo haré una y otra y otra y otra vez; estaré siempre aquí, trabajando con ustedes, unidas y unidos para lograr bienestar y prosperidad en cada uno de los hogares de José María Morelos”.

Ustedes son la esencia de nuestra lucha y esta vez estamos juntos, unidos, y así vamos a enfrentar a la arrogancia, a la prepotencia de quienes pretenden que nuestras comunidades permanezcan en el rezago, con graves carencias, sin avanzar, afirmó.

En ese sentido, ofreció trabajar intensamente, de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, para devolver al pueblo maya la dignidad que le quisieron robar, que se beneficie del crecimiento y viva dignamente, con servicios de salud, agua, acabar el injustificado rezago social e incorporarlo al crecimiento económico con un nuevo pacto económico y social.

Acompañada por más de dos mil personas que caminaron, se trasladaron en bicicleta o triciclo hasta el domo, donde 200 mujeres artesanas le dieron la bienvenida entre gritos de “Mara gobernadora”, aseguró que trabajará para los quintanarroenses, empezando por los niños, velará porque tengan buena alimentación, salud, educación, trabajo, vivienda digna, medio ambiente sano y facilitar que los derechos sociales lleguen a sus comunidades.

Luego, entre aplausos y consignas a favor del Presidente, dijo que Quintana Roo es obradorista, es tierra de esperanza y transformación, con un pueblo harto de los malos gobiernos, de ver cómo unos cuantos se benefician y las carencias se multiplican. “En menos de un mes juntos haremos historia, arrasaremos en las urnas para acabar con las causas sociales de la violencia y la impunidad, que multiplican la inseguridad”, apuntó.

Vengo a verlos por tercera ocasión en menos de un mes, a platicar con ustedes y reiterarles que están en el lado correcto de la historia. Aquí el tema es unidad por un proyecto de nación porque de eso se trata este proyecto de la 4T, de seguir a un gran líder, que es ya saben quién, dijo entre cientos de voces que coreaban “Es un honor, estar con Obrador”.

Ayudemos todos a este proyecto de nación, que el 5 de junio Quintana Roo se pinte de guinda para acabar con la mafia de la corrupción, cerrar brechas de desigualdad, las grietas por donde se escapó el dinero público y evitó que el bienestar llegara a las comunidades de Morelos, añadió. Nunca más el abandono, se los dice aquí una mujer a la que respaldan 30 años de la lucha social.

El objetivo es que gane el pueblo para atender la deuda histórica que Quintana Roo tiene con José María Morelos. Les ofrezco un gobierno del, para y por el pueblo que actuará bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar, porque ese es el camino de la transformación y esperanza. Adultos mayores, pueblos originarios y niños recibirán la atención que se merecen y se beneficiarán con los programas federales, aseguró.

Asimismo, formuló un llamado a no confiarse, seguir promoviendo el voto por los candidatos de la coalición “Juntos Hacemos Historia” y salir a votar el 5 de junio para que sea la primera gobernadora de Quintana Roo y por José María Chacón y Alicia Tapia Trejo, candidatos en los Distritos XII y XIII, respectivamente, para tener diputados a favor de la Cuarta Transformación.

dhfm

