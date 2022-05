¿Qué implica el voto nulo en las elecciones? Te explicamos las consecuencias de abstenerse

El próximo 5 de junio se realizarán las elecciones en México. Los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo, Durango, Oaxaca y Tamaulipas elegirán a sus nuevos gobernantes; además, los ciudadanos elegirán 25 diputados locales de los congresos estatales y 39 ayuntamientos.

Si bien la oferta política es amplia y son diferentes los partidos e ideas que compite por estos cargos de elección popular, para más de un ciudadano todas estas opciones no son suficientes y la opción de “anular el voto”, quizás esté rondando sus pensamientos.

Si tu eres de este grupo de población que tiene la intención de anular su voto en los próximos comicios, pero tienes la duda de qué repercusiones o efectos puede tener dicha acción, continua leyendo que en estas líneas te lo explicamos.

¿Si anulo mi voto cuenta? ¿Mi voto anulado es asignado a algún partido? ¿Es válido o recomendable anular mi voto?, estas y otras preguntas suelen ser las más comunes al pasar por nuestra mente esta idea.

Voto nulo y voto anulado

Antes que nada definamos y diferenciemos que es un voto nulo y uno anulado. Los primeros son aquellos sufragios emitidos de manera incorrecta al marcar por error, a dos partidos que no están en coalición, por ejemplo.

Mientras que el voto anulado es son los sufragios que de manera intencional cancelan el voto, como por ejemplo al tachar de forma intencional toda la boleta, poner mensajes de protesta o escribir leyendas como “Voto por Goku”, expresando así el desacuerdo con las propuestas políticas existentes así como contra el sistema de elecciones..

La realidad es que por el sistema electoral que se tiene en México, un voto nulo no tiene mayor peso. FOTO: Cuaroscuro

¿Si anulo mi voto, cuenta?

Una de las mayores dudas al tener la intención de anular el voto, es si este sufragio contará para la elección, la respuesta es no, pues si bien al concluir la jornada electoral todos los sufragios son contabilizados (inclusos los anulados y nulos), solo se consideran para determinar a los ganadores los votos bien emitidos.

Cabe señalar que en el caso de abstenerse, y no acudir a votar, tampoco tiene un gran efecto, debido a que el sufragio es un derecho que se ejerce para integrar órganos del Estado, por lo que a diferencia del voto nulo, el cual sí contabiliza e influye en el registro de una fuerza política, la abstención no tiene ningún efecto.

Asimismo la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice que la votación total emitida es la suma de todos los votos depositados en las urnas. Pero si se le restan los votos nulos, se obtiene la votación válida emitida, esta es muy importante, debido a que no sólo sirve para que un candidato ocupe un cargo, sino que también determina si los partidos mantienen su registro y son parte del cálculo con el que se determina el financiamiento público que uno de ellos.

¿Sirve de algo anular mi voto?

La realidad es que por el sistema electoral que se tiene en México, un voto nulo no tiene mayor peso, únicamente lo tendría si los votos nulos fueran mayores a los votos útiles, pero al no serlo solamente tiene como consecuencia que los ciudadanos que anulan su voto no cuentan con la representación deseada.

