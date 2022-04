César Verástegui propone crear una Riviera Tamaulipeca

Con la intención de detonar el turismo y el desarrollo económico, el candidato de la coalición "Va por Tamaulipas", César Verástegui Ostos "El Truko", propone la creación de una Riviera Tamaulipeca.

Señaló que se busca con la inversión de un fondo con recursos públicos y de empresarios locales para que las utilidades se queden en la zona.

Tras sostener una reunión con mujeres en un salón cercano a la playa Miramar, el aspirante a la gubernatura de Tamaulipas, manifestó que es importante la generación de inversiones, pero que dejen la utilidad en la región.

"En el caso de la Playa Miramar estamos hablando de turismo, si nosotros logramos el tema de la seguridad en estos municipios maravillosos que tenemos en la zona sur, yo estoy pensando que podríamos construir una Riviera Tamaulipeca, algo muy grande, pero que lo hicieran los tamaulipecos, que no hubiera inversión extranjera, ni nacional, que fuera estrictamente local", declaró Verástegui Ostos.

Reiteró que la idea es tener un fondo con la aportación de un 10 a un 15 por ciento de recursos públicos, y el resto por parte de quienes vayan a invertir "la idea es hacer un fondo, uno tan grande que nos permita hacer proyectos grandes, que se tienen que hacer para salir del letargo económico, sino hay inversión no hay empleo, sino hay empleo, sino hay empleo no hay dinero y sin dinero no hay progreso ni bienestar".

Para lograr este tipo de desarrollos, en la playa más importante de Tamaulipas, aseguró que "hay que hacer esa bolsa para motivar a esos pequeños empresarios, medianos y grandes empresarios, pero que sea local para que la utilidad se quede aquí".

Verástegui Ostos, declaró que el Sur de Tamaulipas es una de las regiones más importantes de la entidad, pues hay comercio, industria, así como turismo y y agricultura, aunado a que tiene un gran potencial por la presencia de sistemas lagunarios.

