INE desecha urna electrónica en consulta popular del 1 de agosto

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó la propuesta de utilizar urnas electrónicas en la consulta popular del 1 de agosto en la que se preguntará a los ciudadanos si se debe o no investigar y enjuiciar a los actores del pasado, mejor conocida como juicio a expresidentes.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE de este miércoles se tenía previsto incluir en los Lineamientos para la Organización de la Consulta Popular un párrafo en el artículo 34 en el que se proponía utilizar dispositivos electrónicos durante el ejercicio ciudadano.

Sin embargo, la mayoría del pleno, consideró que para implementar esta modalidad se requiere revisar del buen funcionamiento de los aparatos, así como preparación especial a los capacitadores electorales y debido a las condiciones en las que se realizará la consulta, sin presupuesto, con escaso tiempo y con el proceso electoral aún en curso, es inviable.

“Creo que no debemos complicar un proceso que de por sí se está organizando y desempeñando en condiciones extraordinarias por el poco tiempo qué hay para prepararla y porque aún no concluye el proceso electoral y porque además tenemos una escasez de recursos porque no se autorizó un presupuesto especial como debería haberse hecho para realizar la consulta electoral”, señaló el consejero Jaime Rivera.

Esta propuesta fue hecha por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral y respaldada por las consejeras Carla Humphrey, Claudia Zavala y Adriana Favela, pero no por el resto del pleno electoral.

Humphrey consideró que se debe sentar el precedente sobre el uso de la urna electrónica porque la Ley de Consulta Popular publicada en mayo pasado, que establece el uso de este instrumento.

“Me parece que vamos un poco a contracorriente con lo que se están señalando particularmente en estas reformas para realizar estos ejercicios de participación de democracia directa y además hemos visto posicionamientos públicos de diversos legisladores justamente en este sentido de utilizar mecanismos modernos para ejercer el derecho al voto”, subrayó la consejera.

Por Elia Castillo

