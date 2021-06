Anuncia Darwin Eslava defensa del voto en Coacalco

Denuncia candidato a la presidencia municipal de Coacalco por Juntos Haremos Historia, Darwin Eslava Gamiño, irregularidades en la jornada electoral del domingo 6 de junio y anunció que está en la ruta para defender cada uno de los votos que la ciudadanía depositó en el proyecto de la cuarta transformación.

En el municipio de Coacalco, los resultados del PREP colocan al candidato de la coalición Va por el Estado de México, David Sánchez, como triunfador de las elecciones con el 37.4 de los votos, frente al 36.7 obtenido por Darwin Eslava, actual alcalde con licencia, quien busca la reelección.

En conferencia de prensa, aseguró que entre otras inconsistencias que afectaron los resultados en la votación, se detectó la coacción y compra de votos, irregularidades en el conteo, llenado de actas y sumatorias erróneas; pero que “a pesar de eso, Morena se posicionó como la primera fuerza política de Coacalco”.

Eslava Gamiño aseguró que se tiene un empate técnico y que las autoridades tienen la obligación de proceder al conteo del voto por voto.

Precisó que, de acuerdo con los resultados del PREP Morena obtuvo 40 mil 343 votos, mientras que el PRI apenas alcanzó 28 mil 034 votos y el PAN alrededor de 10 mil.

“Es un empate técnico el que se tiene, una diferencia de 600 votos, pero cientos de irregularidades que se registraron en las distintas casillas que se instalaron en el municipio; por ello, vamos a defender el triunfo de Morena, no nos vamos a rendir, no nos vamos a vender y no nos vamos a vencer”.

El candidato de Morena dijo que la jornada electoral fue irregular, así como el conteo de votos, el llenado de actas y la sumatoria que se presentó, por lo que es fundamental que el Consejo Municipal Electoral inicie la sesión y se proceda al conteo para verificar cada una de las actas.

Puntualizó que entre las irregularidades, desde la mañana se impidió la entrada a los representantes de Morena, argumentando que no aparecían en las listas, pero más tarde la autoridad electoral se disculpó pues tenían otro listado; además se sustituyó a muchos de los funcionarios de casilla, sin motivo alguno.

Además, un representante de casilla y sus dos acompañantes fueron agredidos violentamente por una decena de priistas, de los cuales se logró detener a cuatro, uno de ellos identificado como ex escolta del candidato de la alianza “Va por el Estado de México”.

El alcalde con licencia señaló que durante toda la jornada electoral, en cada una de las casillas se pudo ubicar a priistas totalmente identificados, quienes en grupos de hasta 50 personas intimidaban e interceptaban a los electores para coaccionar el voto.

Aseguró que se tiene registro de la compra de votos en las casillas, donde se identificó que se les asignaba un folio, para después canjearlo por el dinero.

Además, hasta este momento, se tienen 15 casillas desaparecidas, tema en el que nadie sabe en donde quedaron las urnas con los votos ciudadanos.

Eslava pidió a todas las fuerzas políticas del municipio sumarse a la defensa del voto para lograr una elección limpia, “situación que hasta ahora no se ha dado por las argucias y marranadas que históricamente han caracterizado al PRI”.

Por Leticia Ríos

brc