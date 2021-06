Confirma triunfo de Juntos Haremos Historia en Ciudad Madero, Tamaulipas

Con una victoria contundente, Adrián Oseguera Kernion fue reelecto como presidente Municipal por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-Partido del Trabajo) en Tamaulipas.

Para celebrar el histórico triunfo, Oseguera Kernion, acompañado de su esposa Ana Cristina e hijos, se reunió este lunes con cientos de maderenses ante el monumental quiosco de la plaza "Isauro Alfaro Otero", en la zona centro.

"Lo volvimos a lograr. Este 6 de junio quedó marcado en los libros de historia de Ciudad Madero que no pudo la guerra sucia, que nos dedicamos a trabajar. Gracias a todos los adultos mayores, jóvenes, mujeres y hombres valientes que demostraron que quieren continuar con la transformación del municipio", expuso el político.

Además de él, también ganaron el diputado federal electo por el distrito VII, Erasmo González Robledo; así como Leticia Vargas Álvarez y Jesús Suárez Mata, diputados locales electos por el distrito XIX y XX, respectivamente.

"Necesitamos seguir unidos todos los ciudadanos de todos los colores para tener un municipio más fuerte. No le vamos a fallar a quienes confiaron en nosotros y a quienes no, no sé preocupen, vamos a gobernar para todos", finalizó el maderense.

Por Carlos Juárez

EAA