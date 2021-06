Te decimos cómo votar el 6 de junio, desde que llegas hasta que sales de la casilla

La elección más grande y compleja hasta la fecha ya está a la vuelta de la esquina, y para despejar dudas respecto a los pasos que debemos seguir antes de acudir a depositar nuestros votos en las casillas electorales dispuestas en nuestro país (más de 190 mil), el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y el Instituto Nacional Electoral (INE) han trabajado en conjunto para ofrecernos alternativas para hacer del proceso algo eficiente y seguro para los ciudadanos.

El primer paso será ubicar tu casilla electoral, Ingresa la página https://www.iecm.mx/ llena los campos de ubicación y sección electoral y eso es todo.

Acude a la casilla con las medidas sanitarias pertinentes para evitar contagios por Covid-19, recuerda que la pandemia aún no ha terminado y en la ciudad de México nos encontramos en semáforo epidemiológico amarillo. Dichas medidas incluyen el uso de cubrebocas, mantener sana distancia y seguir los señalamientos marcados en las casillas.

Después mostrarás la credencial de elector al presidente de la mesa directiva de casilla, así como tu dedo pulgar para verificar que no has votado.

En el caso de que no los funcionarios electorales no te identifiquen fácilmente, te pedirá que te retires por un momento el cubrebocas para hacer la verificación, serán solo unos segundos. En caso de negativa, podrás votar pero quedará especificado en el acta de incidentes.

Colocarás la credencial de elector en la mesa frente al funcionario que ostenta el cargo de 1er secretario, evitando el contacto en todo momento.

Los funcionarios de la mesa directiva de casilla revisarán que te encuentres en la lista nominal.

Una vez que hayan verificado que estás en la lista nominal y verificado tu identidad, los funcionarios procederán a brindarte las boletas electorales para emitir tu sufragio. En el caso de la ciudad de México, recibirás tres, una para elegir diputado federal, otra para diputado local y una tercera para elegir alcalde.

Te dirigirás al cancel para emitir tu voto y marcar tus boletas, puedes utilizar los marcadores que están en la mámpara que en todo momento estarán desinfectados o si así lo deseas puedes llevar tu propio marcador. El cancel en esta ocasión no tendrá las cortinillas, pero podrás ejercer el voto tranquilamente, ya que sólo dos personas estarán votando al mismo tiempo. Lo ideal sería no tardarse en el proceso para que fluya con rapidez.

Depositarás las boletas marcadas y dobladas en las urnas correspondientes por color. En caso de equivocación, al final de la jornada los funcionarios depositaran las boletas equivocadas en la urna correcta, siempre ante la mirada de los representantes de partidos y observadores electorales.

Liquido indeleble y...desinfectante

Regresarás a la mesa directiva de casilla para que te apliquen liquido indeleble en el pulgar, cabe resaltar que el liquido es una mezcla hecha con base en ácido y formulada por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), por lo que además de ayudar a marcar tu voto, sirve como desinfectante y ningún virus podría ser diseminado de esta forma.

Después, un funcionario de casilla pondrá sobre la mesa, la pinza para marcar tu credencial, deberás sostenerla con la punta de la isla para que la marquen.

Retirarás la credencial y te aplicarán gel antibacterial. Al retirarte, deberás seguir las indicaciones sobre el flujo de salida para evitar encontrarte con otras personas. Esto es importante porque se prevé que solo dos personas estén al mismo tiempo ejerciendo su voto en la casilla.

La votación cerrará a las 18:00 horas, pero si aún hay personas formadas después de esa hora, serán atendidas y hasta terminar con la fila se podrá llevar a cabo el cierre de las mismas.

Además de los puntos anteriores, los presidentes de casilla estarán vigilando en todo momento que se cubran los protocolos sanitarios, en caso de que algunos ciudadano no porte cubrebocas, se le invitará a hacerlo, de no contar con uno, se le podrá proporcionar uno y si la persona insiste, se le negará el acceso y no podrá estar dentro de la casilla.

Finalmente, los funcionarios de casilla en todo momento desinfectarán sus espacios de trabajo, así como las mámparas y utensilios, y desde luego lavarán sus manos o bien rociarán alcohol en gel para limpiarse las manos.

