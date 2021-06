Carlos Herrera Tello se siente seguro de convertirse en gobernador de Michoacán este 6 de junio

En entrevista para El Heraldo Radio, Carlos Herrera Tello, candidato al gobierno de Michoacán se dijo contento y entusiasmado, por el cierre de su campaña en Morelia en donde estuvo acompañado por la ciudadanía, así como de los partidos PRD, PAN, RSP, Morena y México Libre.

Asimismo, el candidato aseguró que se sentía seguro de que se convertirá en gobernador el próximo 6 de junio.

El candidato mencionó que lo que une a los demás partidos con él es que quieren lo mejor para Michoacán.

“En Michoacán queremos igual que quiero yo un Michoacán con paz, un Michoacán con chamba, un Michoacán donde sus campesinos y campesinas puedan vender más y traigan más dinero en la bolsa, donde los artesanos sean promovidos con mayor potencia, donde todas las comunidades indígenas tengan una mejor calidad de vida, donde las mujeres tengan derechos plenos, donde no haya más violencia para la mujer, donde las niñas y niños tengan una educación que les de una herramienta para el futuro”, mencionó.

Por otra parte, Herrera Tello aseguró que la gente ya no quiere más del pasado, ni a los políticos que se agruparon en lo que hoy llama “Morena Michoacán”, quienes aseguró que no son los de Morena, si no los que se quedaron con Morena pero que representan “lo peor del pasado de Michoacán” dijo.

Asimismo, el candidato aseguró que trabajará de la mano con el gobierno federal y con el Presidente de la República para que no haya más maestros de primera y de segunda en la nómina, lo que genera violencia social y política.

A la vez, Herrera Tello fue cuestionado sobre si se sentía preocupado por las últimas encuestas, a lo que respondió sentirse seguro de ganar las elecciones este 6 de junio pues asegura que los “estudios serios" lo aseguran además del ánimo de la gente y que durante su alcaldía en Zitácuaro aprendió a ver y escuchar a la ciudadanía.

“Hoy la emoción está con nosotros y hoy la posibilidad, la expectativa de ver a Michoacán mejor está con nosotros con el equipo 'Por Michoacán’”.

Para finalizar, Carlos Herrera Tello invitó a la ciudadanía y a los militantes de cualquier partido a votar el próximo 6 de junio.

EFVE