Libertad para disentir, se suma a los principios de la 4T: Indira Vizcaíno

Con el objetivo de compartir propuestas y experiencias, las gobernadoras y gobernadores electos de Morena en las pasadas elecciones del 6 de junio, se reunieron con el Presidente Nacional, Mario Delgado, con el objetivo de fortalecer la visión de los futuros gobiernos.

En el evento, la gobernadora electa por Colima, Indira Vizcaíno, expuso que habrá que agregar un concepto a los principios de la 4T, “ahora hay libertad para disentir, hay libertad para decir lo que sentimos y lo que pensamos sin que vaya a haber represalias, propongo que los principios de la 4T sean liberar, no mentir, no robar, no traicionar”.

El encuentro celebrado en Ciudad de México, donde también estuvo presente la Secretaria General del partido, Citlalli Hernández, sirvió para ratificar los lineamientos y los principios que deberán seguir en sus mandatos.

Durante su intervención, Indira Vizcaíno destacó la importancia de que por primera vez en la historia siete mujeres gobernarán simultáneamente, por lo que invitó a que haya una agenda con perspectiva de género, además de combatir la violencia contra las mujeres.

Las gobernadoras y gobernadores firmaron un acuerdo en el que se comprometieron a regir su conducta conforme a los principios éticos del partido; a no mentir, no robar no a traicionar; a promover una auténtica democracia donde el pueblo mande; a gobernar para todas y todos, fomentando la reducción de la desigualdad entre los que más tienen y los que menos poseen y a gobernar bajo el lema de primero los pobres.

La gobernadora más joven de México también mencionó que se deberá impulsar las estrategias legislativas en los gobiernos donde estará Morena y se deberá fortalecer el diseño de una agenda de formación política: “Lo que queremos es que se forme a quienes resultaron ganadores y a los que van a ser funcionarios”.

En la reunión estuvieron presentes los gobernadores electos: Marina del Pilar Ávila, por Baja California; Víctor Manuel Castro, por Baja California Sur; Evelyn Salgado, por Guerrero; Alfredo Ramírez Bedolla, por Michoacán; Miguel Ángel Navarro, por Nayarit; Rubén Rocha, por Sinaloa; Alfonso Durazo, por Sonora; Lorena Cuéllar, por Tlaxcala, y David Monreal, por Zacatecas.

EAA