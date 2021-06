Miguel Ángel Navarro recibe constancia como gobernador electo de Nayarit

Con 234 mil 351 votos computados, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero de la coalición Juntos Haremos Historia en Nayarit, del PT, PVEM, PANAL y MORENA, fue el ganador de la contienda electoral del pasado 6 de junio, y este lunes recibió su constancia de mayoría como gobernador electo.

Navarro Quintero recibió el 50.5% de los votos computados de la elección por la gubernatura, y se colocó como uno de los más votados a este encargo.

Adelantó que iniciará una gira de agradecimiento con la ciudadanía y que comenzará a definir a quiénes lo acompañarán en el gabinete, aunque ya presentó a Juen Echeagaray Becerra como quién ocupará la Secretarían General de Gobierno.ç

Listo para tomar posesión

El doctor Miguel Ángel Navarro tomará posesión del cargo el próximo 19 de septiembre próximo, estará de 2021 a 2027.

"Es el honor más grande de mi vida, les agradezco mucho, que aquellos que me apoyaron espero cada minuto, estar ratificando la confianza que me dieron, a los que no votaron por mí como es lógico en la democracia, trataré de ganarme su confianza", dijo el mandatario electo.

Adelantó también que el próximo miércoles se reunirá con gobernador electos del país en la Ciudad de México para conocer y trabajar por una agenda entre las entidades que apoye al desarrollo.

