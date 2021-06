Sin licenciatura, casi la mitad de candidatos a diputados federales

Alrededor del 47 por ciento de los candidatos a diputados federales de todos los partidos políticos no cuenta con un título universitario, pues en promedio sólo el 53 por ciento tiene un grado de educación superior y posgrado, revela un estudio de la organización civil Buró Parlamentario.

Por partido político y coalición, se muestra que el 45 por ciento de los candidatos de Juntos Hacemos Historia (Morena, PT y Verde) se titularon de la licenciatura o un nivel superior; mientras, de los candidatos de Va por México (PRI, PAN y PRD) se registra el 64 por ciento.

De Redes Sociales Progresistas (RSP) presentaron título de nivel superior el 49 por ciento de los candidatos, de Fuerza México el 54 por ciento y los de Movimiento Ciudadano (MC) el 59 por ciento.

“Los datos están disponibles en la página de candidaturas del Instituto Nacional Electoral (INE), se pueden descargar. Nosotros lo que hicimos es que lo descargamos en un Excel y después en un programa de estadística y ahí sacamos las frecuencias”, explicó el director de Buró Parlamentario, Sergio Bárcena, en entrevista con este diario.

Cabe señalar que la Constitución mexicana no exige contar con un grado escolar para ser diputado federal. Sin embargo, para Sergio Bárcena “importa mucho la especialización profesional de los candidatos y diputados electos” durante las campañas electorales y durante el ejercicio legislativo.

“Cuando están más profesionalizados los legisladores promueven temas de una manera mucho más puntual, y eso ayuda mucho al trabajo parlamentario porque ya no estás dependiendo de la ocurrencia del legislador sino que dependen en buena medida por una formación profesionalizada del representante en una temática particular. Eso es lo que he podido notar a lo largo de estos años que he estudiado a los legisladores y candidatos.

“También los candidatos que tienen una mejor formación profesional promueven o presentan promesas de campaña promesas de campaña mucho más viables, por lo general más aterrizables. Entonces, sí ayuda tener representantes profesionalizados en términos escolares”, dijo.

El estudio se basa en el nivel de estudios que reportaron los 2 mil 191 candidatos propietarios de mayoría relativa y 930 propietarios de representación proporcional en espacios por debajo del lugar 21 de la lista plurinominal.

Se revela, además, que los candidatos de mayoría relativa (57 por ciento) están más preparados que los plurinominales (44 por ciento).

“Te esperarías que un legislador plurinominal, siendo de la élite (del partido), de los que tienen sus asientos más o menos reservados y son especializados, yo lo que hubiera esperado es que los candidatos a pluris tengan una mayor formación académica.

“Pero estos datos lo que nos dicen son dos cosas: el candidato que sale a buscar el voto está bajo mayor escrutinio y creo que ahí tienen que buscar y colocar perfiles con más argumentos.

“La otra es que una cosa es ser de la élite partidista y otra cosa es que por ser de la élite partidista tú estés preparado, profesionalizado. A lo mejor es muy reconocido dentro del partido y por eso tiene un buen lugar en la lista (de pluris), pero eso no significa que las élites partidistas sean la aristocracia de la política mexicana”, señaló.

Por Iván E. Saldaña

mgm