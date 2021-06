Alfredo Ramírez indicó que fue el candidato que más municipios recorrió en Michoacán

Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de Morena y PT a la gubernatura de Michoacán, describió que recuperaron el tiempo en el que no pudieron hacer campaña en la entidad, al realizarla en la mitad del tiempo.

Habrá que recordar que Ramírez Bedolla comenzó actividades de campaña en el 2 de mayo, luego de que Morena debió reemplazar su representante, ya que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anularon la candidatura de Raúl Morón porque no comprobó gastos de precampaña.

“Estamos cerrando muy fuerte, con mucho ánimo. Todos los ciudadanos están volcados en el cambio verdadero […] Estamos consolidando la ventaja para asegurar el triunfo en Michoacán, las encuestas nos dan un ventaja de 10 puntos porcentuales y no podemos confiarnos”, refirió Ramírez Bedolla en entrevista para Nuestra Mañana en El Heraldo Televisión.

De acuerdo con datos de la encuesta de Opinión Pública, Marketing e Imagen/Heraldo Media Group, el representante de Morena y PT encabeza la intención de voto con 44%, con una diferencia de 8.5 puntos porcentuales de diferencia con Carlos Herrera Tello, postulado por PRI, PAN y PRD.

La seguridad y la reactivación económica son los dos pilares de la campaña de Ramírez Bedolla en la entidad.

Y en el primer tema describió que aplicarán el “estado de derecho social, es decir, entender todas las aristas sociales que tienen muchas zonas en Michoacán y en particular las que colindan con Jalisco y Colima, tenemos que rescatarla la parte económica y social”.

En 28 días, el aspirante al gobierno de Michoacán recorrió 90 municipios de los 113 que conforman el estado, “soy el candidato que más municipios recorrió y tomamos precauciones, no podíamos arriesgar a quien nos acompañan. Hay municipios los que no fuimos por tema de seguridad, hubo municipios en los que preferimos no provocar, mantenernos serenos”.

En relación con el tema de reactivación económica, “Michoacán tiene una gran potencial y hay propuestas muy importantes, seguir fortaleciendo la exportación, en armonía con el medio ambiente, atraer inversión y que dé confianza", comentó.

yc