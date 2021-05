José Adolfo Murat promete poner orden en Naucalpan desde el origen

José Adolfo Murat, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Naucalpan, indica que en el municipio se tiene que poner orden desde el origen, en el que habitan cerca de 860,000 habitantes.

En el caso de la escasez del agua, problema que se vive en diversos puntos del territorio mexicano, mencionó al respecto en entrevista con Alejandro Sánchez en el programa Nuestra Mañana en El Heraldo Televisión que es una de las problemáticas más importantes que afectan a la demarcación, ya que hay colonias que reciben agua por tandeo o solo tienen acceso una vez a la semana, y no se ha dado una solución en administraciones anteriores.

“¿Qué se debe hacer? Poner orden que es parte de nuestra propuesta, arreglando la casa, arreglando a la empresa que distribuye el agua, el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) de Naucalpan está quebrada desde hace dos años, el municipio ha tenido que pagar los derechos de agua al estado”, refirió Murat.

El municipio, acotó que pagó más de 520 millones de pesos, según los señalado por la Auditoria Superior de la Federación, y son recursos que debió cubrir OAPAS, “pero no lo hizo porque está quebrado. El 70% del agua se va en fugas, porque no cuenta con un sistema de detección, lo que tenemos en Naucalpan es huachicoleo del agua permitido por las propias autoridades”.

Seguridad

El abanderado de Movimiento Ciudadano reconoció que otros de los problemas es la inseguridad y el hecho que se ha registrado un alza en diversos delitos.

Por lo que su propuesta está encaminada en mejorar las condiciones de la policía, al colocarse entre los peor pagados, y describió que entre sus condiciones de trabajo están que se les cobran las balas que usan o se les proporciona 10 litros de gasolina por turno y patrulla.

“Hay que cambiar todos los incentivos de la policía para que comiencen a ser diferente. A mí no me sorprende que haya corrupción en una corporación cuando no tiene el apoyo de su propio empleador. Tenemos que poner orden desde el origen, poniendo orden en la casa primera, es como vamos a poder poner orden en el resto de municipio”.

yc