Naucalpan gana orden y transparencia con la candidatura de José Adolfo Murat

Movimiento Ciudadano (MC) arrancó la campaña electoral rumbo al 6 de junio, para ganar el Ayuntamiento de Naucalpan, dos diputaciones federales y tres locales, por lo que postuló a José Adolfo Murat Macías, como candidato a presidente Municipal por Naucalpan.

Con la afirmación de “aquí y ahora comienza el orden” Murat Macías, acompañado de los candidatos, dirigentes y simpatizantes del partido Naranja, inició su campaña con apego a la ley, este viernes 30 de abril, a las 00:01, con el lanzamiento de un video.

Murat, dijo “ya basta”, indicó que más que oposición, MC es la opción, ya que la elección del 6 de junio es la oportunidad de crear un ayuntamiento transparente, que rinda cuentas, que trabaje, que gobierne y cumpla.

“Como ciudadano, como naucalpense, como profesionista y padre de familia, trabajaré para poner orden a los recursos humanos, naturales, legales y financieros del ayuntamiento de Naucalpan”, aseguró Murat.

El candidato ciudadano naucalpense, ha estado presente en la resolución de las necesidades de la población desde que fue legislador federal en 2003 y desde entonces sentó bases en más de 600 acciones, trabajando con colectivos que apoyan su postulación.

Ha señalado que su compromiso es con todos los habitantes de este municipio donde “los naucalpenses deben vivir en condiciones ordenadas de infraestructura hidráulica, vialidad y pavimentación, seguridad, salud y educación”.

Ofrece trabajo en equipo

Por eso, Murat, sabe que, las próximas semanas de campaña, recorrerá Naucalpan para seguir escuchando a los ciudadanos y para invitarlos a que juntos realicen un movimiento progresista y bien planeado desde las urnas.

La planilla registrada en el IEEM comparte con Murat, la idea de que, con orden y eficiencia en la administración municipal, se seguirá trabajando en equipo, con todos los funcionarios y ciudadanos que quieren hoy transparencia, eficiencia y efectividad en el uso de los recursos naturales, financieros y humanos del ayuntamiento.

Destacó que Movimiento Ciudadano entendió la importancia de que las mujeres no solo deben de participar, sino también deben estar al frente de la toma de decisiones. Por eso, dijo, el mayor número de personas “que me acompañan en esta elección son mujeres. Porque el 6 de junio Naucalpan se escribirá con ellas, porque el futuro no existe sin las mujeres”.

Para el proceso electoral de junio próximo, también fueron registrados por el Movimiento Ciudadano los candidatos federales por el distrito 22, Erika Goycoolea Muñoz y por el distrito 24, Abraham Ochoa Aguilar. En el caso de los candidatos al Congreso Local, por el distrito 29, Jonathan Martínez, 30 Estefanía Durán, distrito 32 Miriam Alceda.

La reconstrucción de México comenzará en #Naucalpan.



Hoy los ciudadanos decimos #basta a la incompetencia y la corrupción.



Pongamos orden. pic.twitter.com/DxTafRRK01 — José Adolfo Murat Macías (@JAMuratOficial) April 30, 2021

BAR