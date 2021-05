Elecciones en Tlaxcala: Lorena Cuéllar augura triunfo contundente el 6 de junio

Lorena Cuéllar Cisneros, candidata a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala, descartó la judicialización de la contienda del 6 de junio en virtud de la amplia ventaja que tiene sobre la aspirante priIsta Anabell Ávalos Zempoalteca.

Afirmó que no relajará la intensidad de la campaña para evitar poner en riesgo esa ventaja, al colocarse en el primer sitio en las preferencias electorales.

“No se va judicializar (la elección), será un triunfo contundente, vamos a ganar esta elección de forma contundente. Vamos bien, estamos tranquilos; seré gobernadora y habremos de cambiar la historia de Tlaxcala”.

Cuéllar Cisneros reconoció que no tiene confianza en la autoridad electoral local, pues los integrantes del Consejo General fueron los mismos que calificaron la contienda del 2016 cuando perdió frente al actual gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

No obstante, manifestó cierta confianza en las autoridades del orden federal que se encargan de vigilar que los gobiernos y los mismos candidatos no incurran en conductas indebidas para favorecer a ciertos perfiles.

“Desde luego que no hay confianza en el árbitro electoral, tengo confianza que a nivel nacional están vigilando que se hagan las cosas bien, y no la tengo (confianza en el ITE) porque fueron los mismos árbitros de la ocasión pasada, pero la diferencia es que no estamos solos, que hoy, tanto la Fepade como muchas dependencias estarán vigilando el actuar de todos y eso nos da mucha tranquilidad de que quien no haga las cosas bien, cada persona pagará la consecuencia”, agregó Cuéllar Cisneros.

Lo anterior lo dijo en entrevista después de que la agrupación política Ricardo Flores Magón manifestara el respaldo al proyecto de la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”.

Por: Jorge Sánchez

