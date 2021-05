Pablo Lemus, candidato de MC en Guadalajara, denuncia amenazas de muerte

Pablo Lemus Navarro, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Guadalajara, denunció a través de su cuenta de Twitter que ha recibido amenazas de muerte a través de llamadas y mensajes de WhatsApp por lo que ya presentó una denuncia.

Los mensajes se recibieron este jueves 27 de mayo y explicó que también se han recibido estos mensajes a números de sus hijos, de su esposa y de algunos amigos cercanos.

"En este mensaje se mencionaba que si yo no dejaba la candidatura a Guadalajara me matarían. He presentado ya una denuncia ante la Fiscalía. Han sucedido hechos violentos en todo el país donde han matado a candidatas y candidatos, hago un llamado para mantenernos unidos en una cultura de paz para la elección del próximo domingo 06 de junio".