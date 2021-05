AMLO: México está abierto a que acudan observadores electorales, no vamos permitir intromisión

En la jornada electoral que se celebrará el 6 de junio, la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizará actividades de observación electoral, como visitantes extranjeros acreditados.

Fue la semana pasada que se dio a conocer que la OEA aceptó la invitación del Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar dicha labor en el actual proceso electoral.

El mandatario Andrés Manuel López Obrador retomó el tema en la conferencia matutina de este jueves 20 de mayo y dijo que México está abierto a que acudan observadores para las elecciones del 6 de junio.

“No vamos permitir intromisión que afecte nuestra soberanía, y eso ya lo ya saben en la OEA, en la ONU y en todos lados, no vamos a permitir ninguna acción injerencista. México no es colonia, no es un protectorado. México es un país libre y soberano. No hay nada que temer. Vamos a estar pendientes”, agregó López Obrador.

Asimismo, refirió que son los ciudadanos los que colaboran para cuidar las elecciones para que sean limpias, libres, “que no exista compra de votos ni fraude electoral y no haya injerencia de países extranjeros”.

¿Qué realizará la OEA?

Desde 1962 la OEA ha desplegado más de 240 Misiones de Observación Electoral en 27 países, este año tendrán presencia en las elecciones municipales en Bolivia, elecciones generales en Perú y Ecuador, parlamento regional en El Salvador, y en las elecciones federales y locales de México.

Es la quinta Misión que la OEA despliega en México, observó las elecciones de los años 2009, 2012, 2015 y 2018.

El INE informó que la misión de la OEA estará encabezada por el abogado argentino Santiago Cantón, quien realizará un informe de hallazgos y recomendaciones, lo cual tiene como objetivo contribuir en el fortalecimiento del sistema electoral de México.

Las actividades comenzaron el pasado 10 de mayo, ya que sostuvieron una reunión con Lorenzo Córdova, presidente consejero del INE, y en la que se mencionaron los objetivos a desarrollar por dicha misión.

El grupo de la OEA llegará al país de manera escalonada a partir de la última semana de mayo y se entrevistarán de manera virtual con representantes de partidos políticos, medios de comunicación, líderes de opinión, académicos, autoridades electorales, técnicos y funcionarios del INE.

