Evelyn Salgado: Félix no va a entrar de interino, voy a gobernar los seis años

Antes las dudas de que Evelyn Salgado Pineda, candidata por Morena por el gobierno de Guerrero, se mantenga en el poder por un corto periodo en caso de ganar la elección del 6 junio y después asuma el poder su papá y senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, aclaró que ese escenario no sucederá.

En entrevista para el programa Me lo dijo Adela para El Heraldo Televisión, se comprometió en que no existirá un cambio en la gubernatura en caso de que sea electa como gobernadora, además de que no vivirá en Casa Guerrero, por ser un lugar lleno de lujos.

“Se los aclaro. No les voy a fallar, Félix no va entrar de interino ni en seis meses ni en un año. Evelyn va a estar gobernado los seis años. En ningún momento fue una maniobra política, aquí no hay absolutamente nada debajo del agua”.

Ella fue elegida la candidata sustituta de Morena ante la cancelación de la candidatura de Salgado Macedonio y tras realizar una encuesta. Pero el proceso fue señalado por ser poco claro.

Y negó que existiera nepotismo en su designación. “Nepotismo es cuando eres gobernador y cuando vas a poner a tu hijo como candidato a diputado, él ya no tenía una candidatura. No había ningún plan porque existía la seguridad de que le iba a regresar la candidatura a Félix Salgado y se da ese vuelco. Se dan nombres a posibles sustitutas, Morena no se podía quedar sin candidato”.

Preferencia en la elección

Las encuestas señalan que la intención del voto la favorece en la entidad y ante esa posibilidad, indicó, es una gran responsabilidad la posibilidad de ser la primera gobernadora en la entidad.

Noticias Relacionadas Evelyn Salgado asegura que su padre no tendrá injerencia ni tomará decisiones políticas

Además, puntualizó que existe un apoyo de los hombres porque ella encabece el gobierno en la entidad. “Los ojos de México estarán puestos en Guerrero para saber si habrá gobernadora”, comentó Salgado Pineda

yc