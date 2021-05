Giovani Gutiérrez alista nueva estrategia de servicios y seguridad para Coyoacán

El candidato del PAN, PRI y PRD a la alcaldía de Coyoacán, Giovani Gutiérrez se comprometió a mejorar y eficientar los servicios públicos de la demarcación como recolección de basura y bacheo, alumbrado público, cámaras de videovigilancia, además de alarmas vecinales.

En recorridos por San Francisco Culhuacán, Xotepingo, Pedregal de Santa Úrsula y Ajusco II, el aspirante firmó el compromiso de “no abandonar el cargo y mantenerse los tres años para cumplir sus promesas y las exigencias de todos los habitantes en sus primeras necesidades y en materia de seguridad”.

“Las cosas no han cambiado en la demarcación, por el contrario, han quedado a deber en este gobierno guinda. Primero, quienes llegaron abandonaron su encargo, el que les dio la ciudadanía y no les importó y, después, porque quien llegó hace apenas unos meses, tampoco ha hecho nada por mejorar las cosas, y los que no ven una mejoría son las vecinas y vecinas”, expuso.

Va contra el 'abandono' de Coyoacán

Enfatizó que el proyecto que encabeza como candidato es aceptado por la población de Coyoacán y el crecimiento, así como simpatía con sus propuestas para llegar a la alcaldía se verá reflejado el 6 de junio.

“Este proyecto se consolida como el del triunfo, pero necesitamos de todas y todos ustedes para ratificar nuestra exigencia de un cambio, queremos que los funcionario o servidores públicos los atienda y los escuche”, refirió.

Lamentó que sean ya dos años de un gobierno que no resuelve, que no escucha, que no atiende. Por esa razón, agregó, estas elecciones son el momento histórico que esperábamos para exigir un cambio.

Finalmente aseguró que quienes gobiernan actualmente representan el abandono, el descuido y la ineptitud.

Por Cinthya Stettin

