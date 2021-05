Mario Zamora llama a votar por candidatos de “Va por Sinaloa”

Mario Zamora Gastélum, candidato a la gubernatura de Sinaloa, llamó a votar por la fórmula completa de la alianza “Va por Sinaloa” para que lo ayuden a cumplir los compromisos que ha realizado durante su campaña.

Al encabezar una intensa jornada por Ahome, Mario Zamora, acompañado por su esposa Wendy Ibarra de Zamora, se reunió con cientos de trabajadores del sector salud, quienes le manifestaron su apoyo y se comprometieron a salir a votar por todos los candidatos de la alianza PRI, PRD y PAN.

En este encuentro, el aspirante a gobernador manifestó que en esta elección se definirá el futuro para Sinaloa, “el que nos hará avanzar o retroceder”. Además, señaló que los candidatos de la alianza son personas probadas que quieren hacer las cosas bien y que van a cumplirle a la gente.

“Nos estamos jugando el resto, ustedes son mi apuesta, ganar, y ganar bien en Ahome. Les pido el voto completo para la fórmula. Aquí somos beisbolistas, si me mandan al juego y me quitan al “catcher” y al “shortstop” me la ponen más difícil para ganar”,anotó.

En representación de los trabajadores de salud, el doctor Jaime Roberto Sánchez Cázarez, comentó que hoy en día se necesitan líderes incluyentes en los gobiernos y que el sector salud tendrá mejores apoyos con Mario Zamora Gastélum.

En este evento estuvo presente el ex alcalde de Ahome, Policarpo Infante Fierro, quien resaltó que Zamora Gastélum es un hombre impecable, con experiencia, preparación, conocimiento, con visión de futuro, moderna y transformadora.

“Aquí están todos los candidatos. Ya sabemos quienes son; una nueva generación de líderes, hombres y mujeres jóvenes, preparados, formados y conocedores de nuestras necesidades”, señaló.

Reunión con la CTM

Más tarde, el abanderado de la alianza “Va por Sinaloa” platicó con líderes de la CTM, donde lamentó lo que está haciendo Morena en México y Sinaloa, reiterando que será la gente la que decida qué gobierno y qué empleados quieren para seguir avanzando.

“Es una desgracia lo que está haciendo Morena. No lo podemos permitir, y de quién depende, de ustedes. Si seguimos caminando a la desgracia o nos ponemos las pilas para avanzar un poco más”, dijo.

Reiteró que su gobierno no será perfecto, pero si será cercano, atento y que junto con la gente trabajará para resolver cosas.

A su vez, Elías Muñoz Vega, secretario general de la CTM, después de dar a conocer las problemáticas del sector, indicó que se unieron para que Mario Zamora sea gobernador, asegurando que una vez en el gobierno, luchará por sus causas.

