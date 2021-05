Se unen candidatos de Morena en Guadalajara y Zapopan rumbo al cierre de campaña

Carlos Lomelí Bolaños y Alberto Uribe Camacho, candidatos de Morena a las alcaldías de Guadalajara y Zapopan han decidido hacer campaña metropolitana juntos. Aunque no se les verá como ‘primera dama o viceversa’ sostienen que se les verá en más eventos trabajando en unidad.

“Nos llevamos muy bien. Cada quien traía su agenda, su dinámica, al final terminamos juntos porque la democracia así es. A partir de hoy vamos a construir. Cuando sea presidente municipal seguramente ahí van a estar de regidores (Juan José) Frangie y (Pedro) Kumamoto, tenemos que ponernos de acuerdo y trabajar por la entidad. El tema central es la ciudad, el agua, transporte, la seguridad, la calidad del aire, etc.”.

Uribe y Lomelí estuvieron pegando calcas en unidades de taxis tanto en el estadio Akron como en la Glorieta Minerva. Recibieron pliego petitorio de los taxistas, quienes les piden que se elimine la competencia de los autos por servicio en plataformas digitales y mejorar la seguridad.

Ante los hechos violentos que enfrentan candidatos a cargos de elección popular, los aspirantes de Morena sostienen que ya cuentan con seguridad pero que no la reforzarán porque la gente les cuida, así lo dijo Carlos Lomelí.

“En Guadalajara y en Zapopan la gente nos respeta, nos cuida, nos arropa y nos trata muy bien. Yo no he pedido seguridad. Yo desde hace 10 años que empezó la inseguridad en el estado a través de nuestra empresa tengo mi seguridad, dos personas y un chofer, caminamos juntos. Yo me siento seguro”.

Ambos candidatos sostienen que hasta el momento no han recibido amenazas en su contra o en su familia.

“Hasta el momento no y espero que no suceda, esto es una fiesta de la democracia. Nosotros los que estamos haciendo es llevar una gran cantidad de propuestas, recuperar la ciudad, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos eso es lo más importante. Ni una amenaza, ni un maltrato, ni un problema. Esto se trata de no tener la piel delgada, por supuesto que hay eventos donde la gente quiere expresarse, nuestro movimiento se basa en escuchar al pueblo y su opinión. No tenemos piel delgada”.

Cabe recordar que en la elección pasada le llegaron cabezas de cerdo a la puerta de la casa de Alberto Uribe. El aspirante a la alcaldía de Zapopan se dice confiado de su seguridad porque nunca ha recibido ningún peso de grupos criminales y ha actuado de forma valiente en otros cargos públicos.

“Tengo la cabeza tranquila, no me meto en delitos federales, me meto en delitos del orden común, no me gusta que roben a mi gente. Voy a poner orden. Tengo pendiente que de cada cien ciudadanos de Zapopan, 67% se sienten inseguros. Tengo pendiente de poner orden y poner en control a la seguridad”.

Reconoce el candidato que cuenta con seguridad personal porque “yo creo que nadie se siente seguro. Yo tengo seguridad, no la he reforzado. Cuando te metes en serio a atacar a los que roban carros, a los que roban casa, obviamente no soy el favorito de grupos delincuenciales. Tampoco vengo a pasearme, vengo a tomar decisiones y te arriesgas el pellejo. Por algo soy el único alcalde que ha denunciado a Pemex en la historia de este país”.

Por Adriana Luna

