Detallan trabajadores saqueo millonario al fondo de pensiones en Zacatecas

Trabajadores del gobierno de Zacatecas detallaron el saqueo millonario del fondo de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado (Issstezac) por parte del PRIAN para financiar las campañas en los últimos diez años.

De acuerdo con un documento elaborado por los trabajadores, las pérdidas millonarias de Issstezac coinciden con etapas electorales, pues en 2013, 2016 y 2018 fue cuando se reportó la desaparición del dinero de los pensionados.

Paraíso Caxcán, el Hotel Parador, Farmacias y el Hotel Mesón de Jobito son algunas áreas en donde se presentaron irregularidades financieras en los años en que se tuvieron elecciones y los del PRIAN dispusieron a manos llenas de los recursos.

En ese contexto, en un mensaje virtual desde el municipio de Tlaltenango, Zacatecas, David Monreal Ávila, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, informó que los trabajadores le presentaron el estudio en el que se constata el saqueo que hoy tiene en quiebra al Instituto, por lo que señaló que cuando llegue el momento de asumir el gobierno de la transformación, ofrecerá más detalles sobre las acciones de rescate del Issstezac, mientras ratificó a la clase trabajadora el compromiso del atender el problema con responsabilidad y en beneficio de los derechohabientes.

Los trabajadores detallan en el documento que en la Plaza Issstezac, farmacia y Salón Girasoles hubo pérdidas, en 2013, por 4.5 millones de pesos; en 2016, de 3.5 millones de pesos y en 2018, de 2 millones de pesos. Y en la farmacia 11 de Quebradilla hubo pérdidas de 700,000 pesos en 2016 y de 890,000 pesos en 2013; en la farmacia 8 de Fresnillo, en 2013 hubo pérdidas de 1.2 millones pesos, en 2016 de 919,000 pesos y en 2018 de 700,000 pesos.

En tanto, del Centro Deportivo del Issstezac sacaron 8 millones de pesos en 2013; en 2016, 6 millones y en 2018, 6.5 millones de pesos.

Monreal pidió a la clase trabajadora ya no se deje sorprender y defiendan su patrimonio, porque “ya no les podemos permitir que se sigan robando el dinero; de por sí, van a dejar en la quiebra al estado".

Los mismos trabajadores han señalado que el exgobernador Arturo Romo está convocando a una reunión con el secretario general de gobierno, administrativos y recaudadores para pedirles dinero para la campaña del PRIAN, por lo que el político morenista llamó a la población a lograr un triunfo contundente el 6 de junio para dar paso a la transformación en Zacatecas y se ponga un alto a la corrupción.