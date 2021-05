Monreal exige al INE no usurpar funciones de ministerio público

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, lanzó una exigencia a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para que no usurpen funciones del ministerio público en casos de que candidatos incurran en delitos graves, como uso de programas sociales, que amerita prisión preventiva oficiosa.

Durante la presentación de su libro "Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral" en Tlaxcala, el líder morenista en la Cámara alta exigió al INE que no invada funciones de otros órganos autónomos.

Criticó que algunos consejeros del INE hayan declarado que no hay delito en el uso de tarjetas para la promoción del voto, como se ha acusado al candidato del PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza.

"Los consejeros no tiene facultades para poder determinar si hay o no delitos, no pueden usurpar funciones que le corresponden al Ministerio Público".