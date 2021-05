Víctor Fuentes, candidato de Morena, se baja de la contienda en Monterrey

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León por la alcaldía de Monterrey, Víctor Fuentes, renunció a su candidatura tras denunciar diferencias con uno de los partidos y un ambiente político complicado en la contienda.

Fuentes, quien es Senador con licencia, intentó ser el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) por la gubernatura del Estado, sin embargo, perdió una pugna interna contra Fernando Larrazabal.

Esto lo llevó finalmente a renunciar al partido y unirse a la coalición para contender por la alcaldía de la capital del estado. La coalición en Nuevo León incluye a Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.

Fuentes, en su carta de renuncia, denunció que en diferentes momentos y circunstancias se le ha solicitado una “preponderante identidad con uno de los partidos integrantes”, algo a lo que no cedió y no fue el planteamiento originalmente.

“De haber sido así definitivamente no hubiera aceptado la invitación. Y si bien no ha sido condicionado expresamente el apoyo institucional a dicha inclinación, si puedo suponerlo y no lo puedo ni debo admitir”, aseguró.

Por lo que optó por separarse en los mejores términos, pero señaló que otro motivo de su renuncia es que percibe una pugna estéril, en donde se confrontan el poder político y económico, donde “nadie ganará”.

“Posiblemente llevará a la elección a un nivel de desgaste sin precedentes, donde nadie ganará, porque todo esto solo perjudica a los ciudadanos y a nuestra tan vulnerable democracia”, argumentó.

Por Daniela García

EAA