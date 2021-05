Candidato de RSP se transforma en el Llanero solitario en Querétaro

Adolfo Erreguín, candidato de Redes Sociales Progresistas a una diputación en Querétaro utilizó el estilo de la famosa serie de televisión El llanero solitario para promocionar su candidatura a través de las redes sociales.

En un clip de unos 50 segundos aparece Adolfo Erreguín montando a caballo y con la canción (Ghost) Riders in the sky de la banda de surf y rock estadounidense de la década de 1960, The Ventures. Sobre un terreno de tierra se presenta como candidato a diputado local en el VI Distrito de Querétaro.

En su discurso, el aspirante de RSP asegura ser un ciudadano que ha desarrollado el carácter y la madurez para brindar soluciones simples y reales a las problemáticas y a las necesidades que aquejan a Querétaro.

Pidió la confianza de los ciudadanos este 6 de junio para brindar su voto y ayudarlo a llegar a la Cámara de Diputados local y votar por todos los candidatos de Redes Sociales Progresistas para salvar a Querétaro.

En su perfil de Facebook, Adolfo Isaac Velázquez Erreguín dice estar cansado de que los políticos no hagan su chamba para lo que se rentan y asegura tener su compromiso con la gente.

Asimismo, señala que la gente está molesta con los candidatos que buscan la reelección y que no se han parado a resolver las peticiones sociales de la zona.

RMG