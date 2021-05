Descarta Sheinbaum ampliación presupuestal para el IECM

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó una ampliación presupuestal de 588 millones de pesos para el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

En videocoferencia de prensa, reitero que el presupuesto de egresos de la capital del país es muy claro, pues establece que si hay más ingresos se les dará mayor ingreso.

"Ahora se presenta la Cuenta Pública en estos días y no ha habido más ingresos de los que se tenían establecidos. Bajo este marco de ley, pues, no se puede otorgar más presupuesto; pero además es importante que la ciudadanía conozca, recuerden que las votaciones en estos casos como fue en el 18, hay una sola casilla, ya no es como antes que había una casilla del Instituto local y otra casilla del Instituto federal", explicó.

Combinación de presupuestos entre INE e IECM

Señaló que puede haber combinaciones de presupuesto entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

"Y no es que no queramos dar el presupuesto, es que nosotros estamos regidos por una ley. Y, además, pues, de acuerdo a los ingresos que tiene la ciudad, pero no se pone de ninguna manera en riesgo la elección", agregó.

Ayer, en sesión pública del Consejo General, el Consejero Presidente del órgano electoral, Mario Velázquez, hizo un llamado al Gobierno local para la ampliación presupuestal de 588 millones de pesos.

Por Carlos Navarro

