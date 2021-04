Elecciones CDMX 2021: "Mi compromiso es seguir mejorando"; Santiago Taboada

El candidato del Partido Acción Nacional (PAN) por la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada, enfatizó que su compromiso es seguir mejorando, en beneficio de los habitantes de la demarcación.

Hoy, realizó un recorrido por calles de la colonia Nochebuena, donde destacó los avances en seguridad e infraestructura durante los 3 años al frente de la demarcación.

En ese sentido, Santiago Taboada enfatizó que es necesario darle continuidad a los proyectos para seguir avanzando.

"Mi compromiso con ustedes es seguir mejorando, toda mi vida la he hecho en Benito Juárez, eso me da un panorama más completo. Sin duda hay pendientes, pero hemos podido avanzar y por eso quiero estar tres años más para darle continuidad al trabajo, no queremos que estos proyectos se queden en el tintero", aseguró

En el recorrido estuvo acompañado de Luis Mendoza, candidato a diputado federal por el distrito 15, así como Christian von Roehrich, aspirante a diputado local por el distrito 17.

"Estamos tocando la puerta con la confianza que lo que bien hicimos hable, esa es nuestra carta de presentación", afirmó el panista.

Manuel Rojo, quien lleva 70 años viviendo en la colonia Nochebuena, sostuvo que se siente orgulloso de vivir en Benito Juárez.

"Continuidad es lo que pedimos aquí, continuar como estamos con ustedes. Nuestro apoyo es incondicional desde hace generaciones, estamos muy orgullosos de vivir aquí.

"En esta Alcaldía hemos visto la transformación, la hemos visto florecer gracias a sus gestiones y no queremos que se vayan, queremos que se queden, somos un ejemplo ante otras Alcaldías, ante el país, somos un ejemplo social, económico, la mejora continua solo se puede lograr con ustedes al frente", dijo.

Otros vecinos de la zona también manifestaron su respaldo a Santiago Taboada.

