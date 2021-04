Ganaremos la elección sin regalar tinacos ni despensas: candidata de Morena a alcaldía de Milpa Alta  

La candidata de Morena a la alcaldía de Milpa Alta, Judith Vanegas Tapia, dijo que sin comprar voluntades, dignidades, ni regalar tinacos o despensas, ganará la elección el próximo 6 de junio.

Durante un recorrido por San Salvador Cuauhtenco, las aspirante ofreció hacer un buen gobierno, en el que los ciudadanos tengan el lugar que merecen y no vuelvan a ser ignorados como en otras administraciones.

“Vamos a defender la esperanza de cada uno de los milpaltenses, es una gran responsabilidad y no les fallaré. Siempre me siento orgullosa, vengo de un padre que sembró el campo, siempre vi a mi padre trabajar”, aseveró.

Vanegas Tapia dijo a los jóvenes que es importante estudiar, tener una carrera universitaria, pero también es importante no abandonar el campo.

Prometió que las opiniones de los habitantes de los 12 pueblos originarios que conforman esta demarcación política, 100 por ciento rural, serán consideradas, “vamos a gobernar para todos, sin colores”..

“A través de tantos años lo hemos visto, no en vano no en balde tenemos a un gran héroe en este lugar que llegó para quedarse y para que su nombre se preserve por generaciones, Emiliano Zapata, siempre se los he dicho compañeros, yo admito a Zapata y siento que su legado y sus ideales quedaron aquí, en Milpa Alta”, concluyó.

Por Cinthya Stettin

