Lía Limón promete un gobierno de la mano de los obregonenses  

Lía Limón, candidata de la alianza Va por México (PAN, PRD y PRI) a la alcaldía Álvaro Obregón, destacó que pese a que la actual administración en esta demarcación recibió uno de los presupuestos más altos en la Ciudad de México durante los últimos dos años -3 mil 272 pesos (2020) y 2 mil 984 pesos (2021)-, el gobierno de Morena abandonó la alcaldía.

Lo anterior, toda vez que dijo no invirtió en seguridad pública, en el mejoramiento de los espacios públicos, en servicios básicos y mucho menos en salud.

“Ahora ya se les olvidó que gobernaron en los últimos años, parece que ellos mismos se borraron del mapa y ahora vuelven a prometer lo que no cumplieron, como si los obregonenses no tuvieran memoria, como si no hubieran sufrido ese abandono”, señaló.