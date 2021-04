Mauricio Tabe promete apoyos al sector restaurantero en Miguel Hidalgo

Ante la falta de apoyos oficiales en medio de la pandemia al comercio y la industria restaurantera, el candidato común del PAN, PRD y PRI a la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, prometió un cambio de rumbo para acabar con la política de extorsión institucional y de obstáculos administrativos a los negocios, apoyando al cumplimiento de la ley e impulsando que se mantengan los empleos.

Después de reunirse con líderes de la industria restaurantera, el aspirante destacó que es necesario buscar mecanismos de conciliación entre vecinos y restauranteros, porque en muchas ocasiones por una queja vecinal, sin que haya mediación alguna, se envía a los inspectores a extorsionar o clausurar el negocio.

"Para mí el compromiso es que se mantengan las fuentes de trabajo, y esa tendrá que ser la lucha, yo no puedo actuar fuera de la ley, si no resolvemos el conflicto y la tensión; pero lo primero que voy a buscar es que se mantengan las fuentes de trabajo abiertas, porque es lo único con lo que vamos a salir adelante. ¡Caray! Si los gobiernos no ayudan generar trabajo, por lo menos que no pongan el pie", afirmó.

En un encuentro con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y BID Polanco, encabezados por su presidente nacional, Germán González Bernal, y Rafael Ramos de Urquidi, Tabe sostuvo que la mentalidad del gobierno no debe ser presumir cuántos establecimientos clausura, sino a cuántos apoya para reactivar la actividad económica.

Margarita Zavala, candidata a diputada federal por el distrito 10 de Miguel Hidalgo, comprometió trabajar en la Cámara de Diputados una agenda económica competitiva, solidaria y sustentable.

“Yo creo que hay una industria restaurantera que debe ser competitiva, que lo es; pero también es solidaria, por la actividad misma es muy solidaria, implica muchos sectores, ya una referencia que hicieron respecto a la cadena productiva donde están metidos los restauranteros, donde están metidos en términos de campo, términos físicos y de infraestructura. Es quizá una de las industrias más completas que pueda tener un país”, aseguró.

La candidata a una curul en San Lázaro suscribió y dijo apoyará la agenda que presentó la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), para ofrecer facilidades a los negocios y no complicarles la existencia.

Rafael Ramos de Urquidi, presidente de BID Polanco, recordó que la crisis de salud que vive el país a causa de Covid-19 ha generado un grave impacto para la industria restaurantera, que sobrevive prácticamente sola, ante la ausencia de apoyos gubernamentales significativos.

En los 12 meses que han transcurrido desde el inicio de la pandemia, se han cerrado de manera definitiva 120 mil restaurantes, provocando la pérdida de 400 mil empleos, señaló.

“A pesar de lo anterior, este sector es fundamental para el desarrollo de México, es la primera opción de empleo y autoempleo a nivel nacional, genera el 2.2 del PIB nacional y 13 por ciento del PIB turístico e impacta al 83 por ciento de las 303 ramas económicas del país”, agregó.

Destacó que antes de la pandemia generaba 5.6 millones de empleos directos e indirectos, el equivalente a más del 10 por ciento de la PEA y compraba cien mil millones de pesos de insumos a productores nacionales, de los cuales el 56 por ciento venían directamente del campo agropecuario propiciando una amplia cadena de valor.

En el proceso electoral de este año, la CANIRAC presenta su agenda de propuestas para abordarla con los candidatos a alcaldes de todos los partidos políticos que participan en la contienda.

Por Carlos Navarro

