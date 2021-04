Félix Salgado señala a Morena por omitir informes de gastos de precampaña

En su nueva impugnación, el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio culpó a Morena de omisión para presentar los informes de gastos de precampaña al gobierno de Guerrero, y pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que tome en cuenta ese punto para devolverle la candidatura al gobierno guerrerense.

Según los argumentos detallados en el expediente que interpuso ante el Tribunal Electoral, cuya copia tiene El Heraldo de México, Salgado Macedonio expone que si un precandidato no entrega su informe de gastos puede ser por “causas ajenas a éste e imputables al partido político”.

Por eso pidió que al ser culpa de la dirigencia de Morena, se tome en cuenta, ya que se escuda en la norma que indica que “cuando un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos de gastos de precampaña por causas atribuidas al partido político, no podrá tener como consecuencia la pérdida del derecho a ser registrado”.

Además, “si no se aceptaran las propuestas interpretativas que se proponen, se allegaría al absurdo, que en todos los casos, no importando la conducta, culpabilidad y responsabilidad de los sujetos obligados, siempre debería imponerse la pérdida del derecho a ser registrado como candidato, a pesar de que, en muchos casos, sean los partidos políticos los responsables y los culpables de que los ciudadanos no presenten sus informes de ingresos y gastos, al no generarle las condiciones necesarias e indispensables para desahogar la obligación, lo que en muchos casos, puede llegar a actualizar una real obstaculización jurídica y material”, precisa.

Salgado Macedonio sostiene que Morena no le dio la oportunidad de “que pudiera presentar informe, además de que reconoce que no proporcionó las condiciones para poder rendir el mismo, lo que deja patente que la responsabilidad es única y exclusiva de dicho partido político”.

Además manifestó que es un agravio que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) haya hecho una interpretación restrictiva del derecho a ser votado, y por el contrario, aplicó una interpretación extensiva a la normal en la parte que dispone la pérdida del derecho a ser registrado.

Por Misael Zavala

brc