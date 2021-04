Elecciones México 2021: ¿Quiénes son los candidatos a gobernador en Baja California?

En la entidad serán 2.9 millones de personas las que emitirán su voto el próximo 6 de junio, según los datos del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ahora, el gobierno estatal lo encabeza el morenista Jaime Bonilla, quien ganó las elecciones del 2019, obtuvo el 50.3% de los sufragios.

Jaime Bonilla buscó extender su mandato de dos a cinco años, pero la Suprema Corte de Justicia declaró como inconstitucional la denominada “Ley Bonilla” y concluirá su mandato el 30 de octubre del 2021.

Pero, quiénes son los contendientes al gubernatura de Baja California:

María Guadalupe Jones Garay, por PAN, PRI, PRD

Para cerrar el día, platiqué con mis amigos del partido Acción Nacional sobre las acciones que podemos tomar para hacer de Baja California un #EstadoModelo.

Estamos comprometidos a qué, en unidad, trabajaremos hasta lograrlo.

¡Gracias por todo su apoyo! pic.twitter.com/EJ6nr7sgWt — Lupita Jones (@LupJonesof) April 17, 2021

La empresaria y ex Miss Universo es la representante de la denominada alianza “Va por Baja California” y ha indicado que cuenta con la experiencia para trabajar en equipo y en la toma de decisiones. Además de que ha trabajado en construir una plataforma de desarrollo y crecimiento para las mujeres en el país.

Ella es originaria de Mexicali, Baja California, y su formación académica es en Administración de Empresas. También se ha desempeñado como embajadora de la buena voluntad del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Noticias Relacionadas Jorge Hank Rhon fue nombrado candidato a la gubernatura de Baja California por Encuentro Solidario

Entre las características que se han destacado de Jones es que al ser la primera ocasión en la que incursiona en la política tiene un historial limpio al respecto.

Marina del Pilar Ávila Olmeda, por Morena, PVEM y PT

La “Revu” uD83DuDC4C??



En sus sabores, colores, sonidos y en su energía me inspiré para hacer realidad la Regeneración del Centro Histórico de Mexicali.



En nuestro gobierno vamos a detonar la creación de nuevos espacios como este, para aprovechar al máximo el potencial turístico de BC pic.twitter.com/cLABdWwTrL — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) April 17, 2021

La abanderada de la coalición "Juntos Haremos Historia por Baja California" se ha desempeñado como diputada (2018-2019) y, por ahora, cuenta con licencia de como alcaldesa de Mexicali para contender por la gubernatura estatal.

Ella es originaria de Mexicali y su formación académica es como licenciada en Derecho.

Ávila Olmedo, de 35 años, busca consolidarse en la entidad en proyecto de la denominada “Cuarta Transformación”, y ha dicho que está preparada para encabezar un “gobierno honesto, cercano e incluyente”, además de que los tres principios básicos son: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Carlos Atilano Peña, por Partido de Baja California

Tú y yo vamos a construir el primer gobierno encabezado por ciudadanos honestos, íntegros y capaces de otorgar una nueva perspectiva al estado.#SomosBaja #BajaCalifornia pic.twitter.com/qau51erTNs — Carlos Atilano Peña (@CarlosAtilanoP) April 5, 2021

El coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes de Baja California indicó que optó por competir por la gubernatura estatal porque el resto de los partidos que participan ya tuvieron representantes en el poder y no han logrado hacer cambios en el tema de la seguridad en la entidad.

Y consideró que todos le han fallado a los ciudadanos, por lo que representa una opción distinta, particularmente por su perfil. “Hoy merecemos voltear a ver perfiles diferentes”, indicó Atilano Peña, quien no cuenta con antecedentes políticos.

Francisco Alcibíades García Lizardi, por Movimiento Ciudadano

#IEEBC Movimiento Ciudadano entregó hoy al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, la solicitud de registro a la candidatura por la gubernatura de Baja California a nombre del C. Francisco Alcibíades García Lizardi. pic.twitter.com/0KbQoG3In3 — IEE Baja California (@IEE_BC) March 27, 2021

El político tiene experiencia como senador, cargo que ocupó del 2010 al 2012, y fue legislador local del 2013 al 2016. Además, se desempeñó como el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano.

García Lizardi indicó que encabezará una nueva forma de hacer gobierno. “Los años de la vida me han enseñado que es posible hacer más con menos y estamos de acuerdo con cerrarle la puerta a la corrupción y la impunidad”.

El representante de MC es originario de Mexicali y tiene 79 años.

Jorge Hank Rhon, por Partido Encuentro Solidario

Podemos hacer que las cosas cambien.

Que las escuelas y espacios deportivos en San Quintín cuenten siempre con el apoyo necesario.

¡Cambiemos Baja California! pic.twitter.com/xza5DjW96o — Jorge Hank Rhon (@Jorge_HankRhon) April 17, 2021

Para el empresario originario de Toluca, Estado de México, es la segunda ocasión en la que compite por la gubernatura de Baja California, aunque en esta ocasión como abanderado del PES.

El proceso previo en el que participó fue en el 2007, cuando fue representante de la “Alianza para que Vivas Mejor”, conformada por el PRI, PVEM y PEBC. Perdió la contienda frente al panista José Guadalupe Osuna Por 10 puntos porcentuales.

Hank Rhon, de 57 años, se desempeñó como presidente municipal de Tijuana del 2004 al 2007. Su formación académica es como ingeniero en mecánica eléctrica.

Su papá Carlos Hank Rhon fue secretario de Estado en la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), gobernador del Estado de México (1969-1975 y fue el fundador del Grupo Atlacomulco.

Victoria Bentley Duarte, por Partido Redes Sociales Progresistas

La exlegisladora local, de 52 años, ha destacado que su proyecto a la gubernatura es incluyente, y que buscará convencer al 60% de los bajacalifornianos que no emiten un voto habitualmente.

Entre los puestos que ha desempeñado fue el de dirigente del sindicato Burócrata en la entidad. Su formación académica es en Derecho.

En su momento, Bentley Duarte votó a favor de la denominada “Ley Bonilla”, con la cual se pretendía extender el mandado del gobernador de dos a cinco años, por lo dijo estar arrepentida, cabe señalar que en ese momento era parte de la bancada del PAN.

Jorge Francisco Ojeda García, por Partido Fuerza por México

El empresario ha indicado que su candidatura tiene como prioridad trabajar en favor de las políticas sociales y entre los ejes prioritarios se encuentran la seguridad y apoyo a las mujeres.

Asimismo, ha expresado que comparte la misma ideología que el mandatario Andrés Manuel López Obrador en relación con el tema de educación y el tener trabajos mejor remunerados.

Ojeda García es director y fundador de Grupo Aries, empresa dedicada al sector inmobiliario. Su formación académica es en Ingeniería electrónica.

¿Qué otros cargos se elegirán en la entidad?

17 diputaciones de mayoría relativa

8 diputaciones de representación proporcional

5 presidencias municipales y alcaldías

5 sindicaturas

63 regidurías

yc