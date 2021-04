Pedir que se elimine el INE es discurso de odio, dice Lorenzo Córdova

Para Lorenzo Córdova, los discursos que llaman a la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) son discursos de odio que, en los países democráticos, están prohibidos.

El consejero presidente hizo esta declaración en el contexto del foro “Fake news y posverdad”, organizado por la Fundación Colombia 2050 en el que también señaló que el problema no es que existan las mentiras durante los debates políticos, sino que se fomenten, se difundan y se agraven con la intolerancia y los discursos de odio.

señaló que el problema no es que existan las mentiras en el debate político, sino que se fomenten, difundan y agraven con la intolerancia y los discursos de odio. Sin hacer mención directa a Félix Salgado Macedonio, ex candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, quien llamó al fin del INE, dijo que este tipo de llamados son discursos de odio que en otros países como Estados Unidos han demostrado que llevan a la violencia.

“Hay quienes dicen que el INE debe morir, que el INE debe ser erradicado, que el INE debe ser exterminado, me parece que discursos de esa naturaleza claramente están al límite de la ley y rayan en lo que se conoce como discurso de odio y que está claramente penado en las leyes de los países democráticos. Eso no se puede, es como usar las redes para llamar a matar a alguien, me parece que eso ya no es lícito en un contexto democrático”, dijo Lorenzo Córdova.