Existe un gran ánimo en torno a la campaña en Chihuahua: Loera

El aspirante a la gubernatura de Chihuahua, por la alianza entre Morena, PT y el PES, Juan Carlos Loera de la Rosa, afirmó que hay un gran ánimo en torno a su campaña, misma que ha iniciado con un gran trabajo y de frente, además de conocer de viva voz las necesidades de la gente que habita en Chihuahua.

En entrevista con el comunicador Javier Solórzano, para el Heraldo TV, el candidato chihuahuense señaló que se ha comprometido a ser un mandatario que gobernará con y para la gente.

De acuerdo con su punto de vista respecto a las encuestas, Loera indicó que hay una gran confianza en Chihuahua para Morena y para la coalición “Juntos Haremos Historia”, y que la ventaja que anuncian las encuestas es “mucho mayor” por el nivel de aceptación que se tiene en Chihuahua.

Respecto a la controversia entre el gobernador Javier Corral y la candidata del PAN, Marú Campos, Loera no entró en detalles e indicó que él ha trazado su ruta y siguiendo su plan de campaña con miras a construir un plan de gobierno realizable y anclado a las condiciones del estado y que persigue los ‘sueños de la gente’.

"Lo que pase entre ellos, que arreglen sus asuntos, lo que puedo decir es que la gente está cansada de la corrupción…a mi lo que me beneficia es que la gente no quiere corrupción, no quiere impunidad y desde luego hay una garantía que es mi honestidad”, expresó.