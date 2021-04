Investigará Clara Luz todos los delitos a partir de llamadas al 911

Para resolver los robos, asaltos y cualquier otro hecho delictivo, y generar justicia para los ciudadanos, Clara Luz Flores Carrales, candidata Morena para la gubernatura de Nuevo León, afirmó que en su gobierno todos los delitos se investigarán a partir de la llamada al 911 y sin necesidad de realizar una denuncia, además se incluirán en el sistema de medición.

Tras acudir a la Colonia Garza Nieto, uno de los sectores con mayores índices delictivos, la candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo León” señaló que es urgente combatir la impunidad, evitar la revictimización y recobrar la confianza en las autoridades.

“Nosotros presentamos la propuesta que va a cambiar la posibilidad de garantizar la justicia para todos y para todos. A partir de la llamada al 911 de la ciudadanía, se va a desprender una investigación del delito que sea. Vamos a dar también un sistema de medición diferente, la medición de los delitos ya no va a ser en base a las denuncias, va a ser en base a las llamadas del 911”, explicó.

Flores Carrales mencionó que las autoridades no han aplicado la Ley y que ante su falta de acción, el 96.6 por ciento de los delitos en Nuevo León quedan impunes, dejando a los delincuentes paso libre para seguir cometiendo atracos.

“No es posible que sigamos como estamos en condiciones de impunidad y que se midan solo lo que se tenga que ir a denunciar, porque la gente no pierde un día de trabajo porque tiene que comer, porque sabe que no va a pasar nada y por eso prefieren seguir con las cosas como están, y las cosas como están no funcionan. Hay que decir las cosas como son y al decir las cosas como son es que el sistema y la autoridad no nos han resuelto el problema de la impunidad y la inseguridad”, subrayó.

brc