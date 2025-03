Carretera Real del Monte-Huaca, con una inversión de 5,500 mdp conectará a Pachuca con Tampico: Esteva Medina

En la inauguración del tramo Real del Monte-Huasca, de la carretera Pachuca-Huejutla, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, afirmó que la obra de 10 kilómetros (km), conectará a Pachuca hasta Tampico.

En evento encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SICT dijo que el proyecto cuenta con 10 kilómetros de longitud y casi 8 kilómetros de entronques, obra muy compleja que inició en la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador y “hoy tenemos el privilegio de concluir”.

Esteva Medina indicó que este tramo de 10 kilómetros se conforma de 18 estructuras, dos entronques de 7.8 km, uno en Real del Monte -Huasca de 3.4 km, y otro en Huasca, de 4.4 km; cuatro carriles, dos por sentido; 3 túneles, en 1.46 km (Real del Monte, Omitlán y Vicente Guerrero), 6 viaductos que representan casi un kilómetro, con más de

30 metros de altura y con longitud mayor a los 100 metros, y alguno de hasta de 225 metros; 5 pasos vehiculares, y la bóveda en cauce del Río Amajac.

Este proyecto generó 73 mil 492 empleos directos e indirectos

El tramo, que forma parte de la carretera Pachuca-Huejutla, contempla Sistemas Inteligentes de Transporte, rampa de emergencia y señalamientos que brindan mayor seguridad. FOTO: Especial

El titular de la SICT, acompañado del subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, señaló que este proyecto generó 73 mil 492 empleos directos e indirectos.

Detalló que entre 2024 y hasta 2030 se estarán haciendo 165 km: el tramo de Zacualtipán a Tehuetlán, el de Huejutla-Tamazunchale, que ya está en licitación e inicia hacia finales del próximo mes.

Después, Ciudad Valles-Tamuín y de Ébano a Tampico, “modernizaremos la carretera con diferentes secciones de acuerdo con lo que la topografía nos permita. Esto estará terminado hacia finales de la administración”, enfatizó.

Con relación a los materiales utilizados, el funcionario federal detalló que fueron: 4.1 millones de metros cúbicos de excavaciones en corte, 45 mil metros cuadrados de estabilización de talud, 26 mil 500 toneladas de acero, 413 trabes en viaductos y puentes, 148 mil metros cúbicos de concreto y 20 mil 500 metros cúbicos de carpeta asfáltica.

Tramo carretero contará con Sistemas Inteligentes de Transporte

La vía se conforma de 18 estructuras: 4 carriles (dos por sentido), 3 túneles, 6 viaductos, 2 entronques y 3 pasos inferiores vehiculares. FOTO: Especial

El nuevo tramo carretero contará con Sistemas Inteligentes de Transporte, rampa de emergencia, señalamientos y estabilización de taludes que brindarán mayor seguridad a los usuarios que transiten por él.

Esteva Medina recalcó que el reto técnico no fue una limitación para realizarla, sino un compromiso asumido por las diferentes empresas, servidores públicos, trabajadoras y trabajadores.

“El agradecimiento es la memoria del corazón y eso tenemos para las trabajadoras y trabajadores que participaron, que se distinguen como los mejores del mundo; nuestro reconocimiento a quienes pasan el tiempo en la obra, con el compromiso técnico y de sentido social, entre ellos los residentes de obra, los camineros y camineras”, reconoció.

Lee poema náhuatl de la Región Huasteca

El secretario compartió además el fragmento de un poema náhuatl de la Región Huasteca:

“No extravíes tu camino, debes llegar hasta donde terminan los caminos y los días. Donde quiera que andes recuerda y mira la vida del maíz. Primero se asoma su rostro por el mundo, luego sus plantas se vuelven firmes, como el carrizo, después florece y da fruto, diríamos que se vuelve hombre.

Este es el camino que tendrás que recorrer. Por eso, aún no te entristezcas, aún no te canses, no llenes tu cuerpo con enfermedades imaginarias porque apenas empiezas a vivir. Te espera un ancho y hermoso camino. Este es tu Sol, tu suerte dirían otros”, recitó.