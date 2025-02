El TEPJF no ha permitido ni permitirá la intromisión de otra instancia con el pretexto de estar ejerciendo el Estado de derecho: Mónica Soto

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso, advirtió hoy en la capital neolonesa que esta instancia jurídica ha sido fuertemente criticada, incluso por otras instancias de impartición de justicia, por defender su competencia constitucional y ante ello no responderá con la misma violencia con la que ha sido atacada.

En el marco de la sesión solemne del Informe de Labores 2023-2024 de la Sala Regional Monterrey, correspondiente a la II Circunscripción Plurinominal, la magistrada presidenta Mónica Soto dejó en claro que el TEPJF “no ha permitido, ni lo va a hacer, intromisión alguna de otra instancia con el pretexto de estar ejerciendo el Estado de derecho”.

En compañía de sus pares, la magistrada Janine Otálora Malassis y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, la magistrada presidenta de la Sala Superior dijo que el Estado de derecho significa respetar a todas las instituciones y reconocer cuál es la competencia de cada una de ellas. Soto Fregoso refrendó el compromiso del TEPJF para actuar con autonomía e independencia en la impartición de justicia electoral y resaltó el decálogo de actuación de la institución.

La magistrada presidenta recordó que el Tribunal Electoral “es la última instancia en materia electoral; es el órgano especializado en materia electoral del Poder Judicial de la Federación; que el amparo no procede en materia electoral y que los procesos electorales no se suspenden con un amparo”. Asimismo, reiteró que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce solamente de acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales; que no existe disputa competencial con ninguna autoridad jurisdiccional; que todo proceso electoral está compuesto por etapas e impera el principio de definitividad y que el TEPJF no está subordinado a ninguna autoridad jurisdiccional ni de ningún tipo”.

“Nuestras competencias y facultades no son cuestiones de interpretación o de discrecionalidad"

La magistrada presidenta recordó que el Tribunal Electoral “es la última instancia en materia electoral". FOTO: Especial

En su mensaje, sostuvo que “nuestras competencias y facultades no son cuestiones de interpretación o de discrecionalidad, están como un mandato constitucional legal y convencional, y el sistema electoral mexicano garantiza elecciones libres, auténticas, periódicas y democráticas”.

Al tomar la palabra, el magistrado de la Sala Superior Felipe Fuentes Barrera señaló que la democracia que se expresa a través del voto descansa sobre un Tribunal Electoral fuerte y unido, que a pesar de las críticas mediáticas ha atendido a sus precedentes y en el que sus magistradas y magistrados no han fallado en la impartición de justicia electoral.

“Somos servidores públicos comprometidos con las leyes que nos rigen y con la voluntad popular que se manifiestan de ellas”, añadió Fuentes Barrera, quien detalló que para el Tribunal Electoral el principio democrático y la aplicación de la ley son ejes rectores, por lo que la institución se mantendrá firme en los principios que rigen su función.

Todas las salas del TEPJF garantizarán una elección justa y apegada a la legalidad

Recordó que la elección judicial está en marcha y nada la detendrá, ya que es un mandato constitucional firme. En este marco, el magistrado Felipe Fuentes señaló que todas las salas del TEPJF garantizarán una elección justa y apegada a la legalidad.

“La elección judicial ya es un derecho de las mexicanas y los mexicanos; el derecho de nuestra sociedad a elegir a sus jueces está garantizado de aquí al 1 de junio”, puntualizó.

En tanto, al rendir el informe de labores, la presidenta de la Sala Regional Monterrey, Claudia Valle Aguilasocho, hizo un recuento del trabajo realizado en el marco del proceso electoral 2023-2024. Reafirmó la convicción y compromiso de esta autoridad jurisdiccional para actuar con independencia, imparcialidad y apego al derecho para garantizar la resolución pacífica y justa de los conflictos electorales en 2025.

La sala regional recibió y atendió 2 mil 50 recursos de impugnación

En el auditorio de la Sala Regional informó que, en el periodo del informe, la sala regional recibió y atendió 2 mil 50 recursos de impugnación, de los cuales 35.12% fueron juicios ciudadanos, lo que refleja que la ciudadanía, y no sólo los partidos políticos, saben que, de no respetarse sus derechos, los tribunales electorales buscarán resarcir su goce y ejercicio.

Precisó que, de los medios de impugnación recibidos, 157 se relacionaron con las elecciones federales y 372 con los procesos locales. Las entidades de la II Circunscripción con mayor número de medios de impugnación fueron Nuevo León y Guanajuato, seguidas de Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes, y los estados con la menor cantidad de litigios fueron Coahuila, Zacatecas y Querétaro.

Sigue leyendo:

Vinculan a proceso a Diana y Lucio por abandonar a su bebé en Tultitlán

Pensión IMSS: estos son los 11 bancos autorizados para pagar a los jubilados