Comités de evaluación, paso clave rumbo a la elección

Amplia mayoría considera que no hay justicia en el país

Encuesta de QM y HMG revela que existen grandes deficiencias y pendientes por resolver en el sistema judicial mexicano.

Una mayoría ciudadana consideró que no hay justicia en México, de acuerdo con la encuesta de QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group.

A la pregunta: “Dígame por favor, ¿usted piensa que hay justicia en el país?”, 66% respondió que “no”; 27% dijo que “sí” y 7%, “no sabe/no contestó”.

La siguiente pregunta fue: “¿Usted qué opina del sistema de justicia o sistema judicial del país? ¿Usted cree que es muy bueno, bueno, malo o muy malo?”, 35% opinó que “malo”; 23%,“bueno”; 19%, “muy malo”; 17%, “regular”; 2%, “muy bueno” y 4%, “no sabe/no contestó”.

El último cuestionamiento fue: “¿Cuál de las siguientes acciones que le voy a leer usted piensa que es más urgente para cambiar en el sistema judicial del país?”, 35% dijo que la “impunidad y corrupción del sistema judicial”; 16% consideró que el “abuso de la autoridad y protección de los derechos humanos”.

Un 10% opinó que la “falta de apoyo y protección a las víctimas”; 9%, el “uso y abuso político y económico del sistema judicial”; 8%, la “falta de acceso a la justicia y burocracia en la impartición de justicia”; 7% ,“retrasos y rezagos en la impartición de justicia”; 6%, “justicia desigual y criminalización de la pobreza”; 4%,“otra” y 5%, “no sabe/no contestó”.

El ejercicio fue del 6 al 12 de febrero de 2025, con 800 encuestas efectivas.

Elegir a los mejores juzgadores, responsabilidad ciudadana

Los ciudadanos deben asumir la responsabilidad de elegir a los juzgadores con el mejor perfil y la especialización necesaria en materia laboral, aseguró Marisol Castañeda, magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo, con residencia en Querétaro.

“Debemos tener confianza, sobre todo en la ciudadanía, sobre todo en ustedes como medios de comunicación, que tengan esa capacidad de transmitir a la ciudadanía cuáles son estos perfiles, pues ya están próximos a aparecer en una boleta para que sean electos las y los mejores que puedan seguir consolidando este sistema de justicia laboral”, enfatizó la juzgadora en entrevista para Heraldo Televisión.

Castañeda destacó el avance que significó la desaparición, hace años, de las juntas de conciliación y arbitraje para crear los juzgados en materia laboral.

“Afortunadamente, te diría primero, que desaparecieron las juntas y te lo digo con ese calificativo, porque la verdad es que ese sistema de justicia, en el que para empezar, quienes resolvían estos asuntos no eran propiamente parte del Poder Judicial, ni local y federal, sino que estas dependencias, digámoslo de esa manera, dependían del Poder Ejecutivo, y ya pasarlos al sistema judicial, primero, pues significó un gran avance, después te diría que me parece un gran acierto esta reforma laboral porque pasamos de ese sistema escrito, tardío, lento, lleno de obstáculos, a un sistema oral”, dijo.

Insistió en que ha habido un cambio “abismal” en la impartición de justicia en materia de trabajo desde la implementación del sistema oral, por lo que se debe confiar en que la Reforma Judicial, que implica un nuevo paradigma y una nueva forma de elección de los juzgadores, abonará a que se siga consolidando la justicia oral más pronta y expedita.

“(Hay que) apostar mucho y tener muy en cuenta que tenemos los medios alternos de solución de conflictos, que también abonan y mucho a que aunque los conflictos de las personas se solucionen antes de llegar a un juzgado tribunal.

“También abona demasiado para que no haya tantas controversias en los juzgados y tribunales que provocan ese rezago que, a la postre, deriva en una impartición de justicia tardía”, lamentó la magistrada.

Al ser cuestionada sobre el impacto en los asuntos por la transición derivada de la Reforma Judicial, Castañeda destacó el papel de una comisión que se encargará de que los expedientes no se queden en el limbo.

“Todavía no inician las campañas, dos meses para llevarse a cabo, que aún no estamos en esa etapa, estos dos meses serán abril y mayo, vendrá en junio la elección y luego vendrá un periodo para poder solventar las impugnaciones y finalmente el inicio de trabajos de las nuevas personas juzgadoras que estarán programados para septiembre de este año…

“Pero precisamente para eso se instala ya una Comisión de Transición, que precisamente busca esto, no dejar en el limbo, no dejar, como quien dice, a un lado los expedientes que se tienen que resolver día a día, pues la idea es hacerlo de la manera más ordenada y responsable para que precisamente la ciudadanía no resienta o no tenga alguna afectación cuando venga esta transición”, explicó la magistrada. (Créditos: El Heraldo de México)

Comités de evaluación, paso clave rumbo a la elección

En un proceso inédito, los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial jugaron un papel clave en la selección de aspirantes a ministros, magistrados y jueces, de cara a los primeros comicios, donde la población podrá votar por los juzgadores el primer domingo de junio.

Dichos Comités se encargaron de todo el proceso de revisión de los expedientes de las personas aspirantes, evaluar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, e identificar a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos para el desempeño del cargo de juzgadores. Esa tarea, en cualquier elección ordinaria, le correspondía al Instituto Nacional Electoral (INE).

A finales de octubre de 2024, los tres Poderes de la Federación definieron, por separado, a los integrantes de los Comités, cada uno integrado por cinco personas, quienes tuvieron como primera tarea emitir las convocatorias públicas para aquellas personas que quisieran ser candidatos a juzgadores en la primera elección judicial del país.

Los Comités emitieron sus convocatorias y fueron los encargados de recibir los registros de los aspirantes a juzgadores durante casi todo el mes de noviembre pasado.

En este plazo, casi 50 mil personas en todo el país se registraron ante los tres comités como aspirantes a alguno de los 881 cargos que estarán en juego en las elecciones del 1 de junio.

Durante los dos siguientes meses (diciembre de 2024 y enero de este año) los tres Comités realizaron una labor exhaustiva para revisar cada uno de los documentos de los aspirantes que se registraron para ser ministros, magistrados y jueces. En un primer momento se depuraron los listados y quedaron un total de 22 mil 18 aspirantes (mil 239 del Poder Judicial; 2 mil 332 del Poder Legislativo y 18 mil 447 del Poder Ejecutivo), los cuales pasaron a la siguiente fase: la insaculación por tómbola.

Sin embargo, en esta etapa, dos jueces federales ordenaron a los tres Comités frenar el proceso de insaculación de candidaturas. A pesar de que podrían incurrir en desacato al no frenar la definición de candidaturas, los Comités de Evaluación del Legislativo y Ejecutivo federal continuaron con el proceso, pero el Comité de Evaluación del Poder Judicial cedió a las órdenes de los jueces y suspendieron toda actividad.

La decisión del Comité del Poder Judicial resultó en que el Tribunal Electoral Federal ordenó al Senado sustituir a dicho comité para que continuara el proceso de insaculación. A la par, los integrantes presentaron a la Suprema Corte un escrito con su renuncia al Comité de Evaluación, debido a la imposibilidad jurídica de continuar con el proceso de la elección.

El 30 de enero, el Senado realizó la insaculación por tómbola de los candidatos que le correspondían al Comité del Poder Judicial. Los Comités del Poder Legislativo y Ejecutivo realizaron sus respectivos sorteos el 2 de febrero.

El INE recibió del Senado los listados de los tres poderes; sin embargo, el Consejo General detectó errores, irregularidades e inconsistencias, por lo que pidió al Senado corregir las anomalías antes de enviar la información a Talleres Gráficos para comenzar el proceso de impresión de las boletas, el 20 de febrero.

El siguiente paso es que el INE realice un procedimiento para acomodar a los candidatos de acuerdo con los distritos judiciales electorales en las boletas, para que luego los candidatos hagan campaña del 30 de marzo al 28 de mayo.

PAL