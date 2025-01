Claudia Sheinbaum pide a fiscal de Nuevo León una mayor coordinación

Presidenta Sheinbaum:

Cuando estuve recientemente en Nuevo León, dije en mi discurso, acostumbro decir lo mismo, que no tendría por qué politizarse un asunto de seguridad y justicia, más allá de las denuncias que haces, que en todo caso se tienen que analizar.

No ha podido ser nombrado un fiscal, entonces, hay un fiscal interino y hay muy poca coordinación entre la Fiscalía y la Fuerza Civil de Nuevo León.

Pero el fiscal interino que esté ahora, si es que no se va, no hay acuerdo ahí entre las fuerzas políticas para nombrar un fiscal o una fiscal, pues tienen que dedicarse a su tarea de hacer carpetas de investigación para garantizar la paz y la seguridad, y tiene que coordinarse, aunque no esté de acuerdo y sea de otro partido político, con el Ejecutivo para garantizar la paz y la seguridad en Nuevo León.

Imágen general del estado de Nuevo León. Créditos: Archivo

Y ahí la coordinación con el Gabinete de Seguridad siempre está.

Sigue leyendo:

El lío con las Fiscalías

Entregan ascensos a 500 elementos de la Fuerza Civil en Nuevo León