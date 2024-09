Alfonso Durazo resuelve sentida demanda de pensión alimentaria de jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo

Después de tres años de lucha y protestas, el Gobierno de Sonora respondió a las demandas de cientos de jubilados y pensionados del ayuntamiento de Hermosillo, otorgándoles un complemento alimentario a su pensión. Este apoyo económico, que asciende a más de 14 mil pesos anuales por persona, será entregado como un reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores que prestaron sus servicios al municipio.

Durante la ceremonia de entrega, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, acompañado por Wendy Briceño Zuloaga, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora (Sedesson), destacó que este esfuerzo tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que ya cumplieron su servicio en el ayuntamiento.

¿Qué hace el programa "Entrega de Complemento Alimentario a tu Pensión"?

“Este fue el primer problema que tuvimos al iniciar mi gobierno y me da muchísimo gusto que lo resolvamos de manera definitiva. Me dolía el alma verlos protestar, me dolía el alma, y hoy que traemos una respuesta ante ustedes me siento más aliviado que ustedes”, comentó.

El programa "Entrega de Complemento Alimentario a tu Pensión" fue implementado como una solución al recorte de vales de despensa que sufrieron los jubilados y pensionados del ayuntamiento a finales de 2021. A través de este programa, el Gobierno de Sonora beneficiará a 676 personas, de las cuales 658 son titulares y 18 son sub-beneficiarios, incluyendo casos de pensión alimenticia, orfandad y viudez. En total, se destinarán nueve millones 345 mil pesos para estos apoyos.

El gobernador Durazo también hizo un llamado a las diputadas y diputados locales presentes para que aseguren en el presupuesto estatal los recursos necesarios para mantener este beneficio en los próximos años. Esta medida es parte de las acciones del Gobierno de Sonora para garantizar que los jubilados y pensionados del ayuntamiento de Hermosillo tengan acceso a los recursos suficientes para llevar una vida digna, reduciendo las limitaciones económicas que enfrentan.

