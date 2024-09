Manolo Jiménez inicia entrega de la Tarjeta de la Salud Popular en Coahuila

Desde Monclova, y de manera simultánea en todo el estado, el gobernador Manolo Jiménez Salinas detonó la entrega de la Tarjeta de la Salud Popular, para personas adultas mayores de 70 años y con discapacidad que no tengan seguridad social.

Con la entrega de esta tarjeta, Manolo Jiménez sigue cumpliendo sus compromisos con las y los coahuilenses, ya que el Gran Programa de Salud Popular fue una de las peticiones más sentidas que recogió de la gente durante su campaña.

La inversión total inicial que se ha realizado en este Gran Programa de Salud Popular es de más de 500 millones de pesos.

Créditos: Especial

En una primera etapa de la tarjeta de la Salud Popular ya se tienen registradas a 20 mil personas y se proyecta que este beneficio pueda llegar a 90 mil en todo Coahuila. En esta ceremonia se entregaron, además, ocho vehículos utilitarios para la recolección de muestras de laboratorio.

Con esta Tarjeta de la Salud Popular, las y los beneficiarios tendrán acceso a consulta general en los 133 Centros de Salud; consulta de especialidad a través de telemedicina; medicamentos del cuadro básico; estudios de laboratorio gratuitos; atención en 14 hospitales generales, entre otros servicios.

Manolo Jiménez destacó que para poder llevar a cabo este gran programa de salud se realizó una gran inversión en la rehabilitación de los 14 hospitales generales en el estado, y en la rehabilitación de los 133 centros de salud de todas las regiones. Además de la instalación del Centro Estatal de Telemedicina, que está conectado a los 133 Centros de Salud para ofrecer consultas de especialidad a distancia, mejorando en la prevención, en la atención y apoyando a la economía de las familias.

El Mandatario estatal aseguró que el Gran Programa de Salud Popular es el programa social más importante de su administración en este 2024.

“Estamos cumpliendo compromisos porque a mí no se me olvida, ni se me va a olvidar nunca, por qué soy gobernador. Yo soy gobernador gracias a ustedes, gracias al apoyo de la gente. Y tampoco se me olvida para qué soy gobernador. Yo soy gobernador para que todo lo que vayamos haciendo, a final del día se traduzca en que nuestra gente viva mejor”, expresó.