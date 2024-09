La regidora de Tampico pide aumentar la vigilancia en las escuelas para evitar que los jóvenes entren en pandillas

Para evitar que los conflictos externos entre pandilleros de colonias cercanas vayan a afectar a escuelas secundarias y preparatorias del sector, debe existir una mayor vigilancia de parte de las autoridades tanto de seguridad pública como educativas, pues de otra forma habrá mayor intranquilidad entre los estudiantes de dichos planteles, así lo manifestó la edil porteña María del Carmen Castillo Pinzón.

Agregó que las peleas dentro o fuera de las instituciones educativas de Tamaulipas no deben presentarse, pues afectarán directamente el rendimiento de los alumnos, por tanto se manifestó porque haya revisión de las mochilas de los estudiantes para contener estas problemáticas que podrían salirse de control.

Reconoció que los maestros siempre están al pendiente de la asistencia de los alumnos para que eviten hacerse 'la pinta', a fin de que los padres también estén enterados de la conducta de sus menores hijos, viéndose esto complementado con pláticas de prevención del delito para hacer mayor conciencia sobre los peligros que generan las pandillas o las 'bolitas' fuera de las escuelas.

Buscan nuevos mecanismos para cuidar a los jóvenes. FOTO: Baldemar Mijangos

"Bueno, es que es lamentable que haya pandillas fuera de las escuelas, en lo personal a mí me tocó ver un grupo de estudiantes, un ciudadano me reclamaba que estaban en una plaza varios jóvenes, que ni siquiera se presentaban a la escuela, ahí era una pandilla se estaba formando, ahí por la (colonia) Fernando San Pedro, estaban en una plaza, estaban unos jóvenes; (le tocó al regidor) acercarse a la dirección de la escuela para que estuvieran ahí pendientes de que no faltaran los jóvenes, no se hiciera 'la pinta', han estado sucediendo unas cosas lamentables", precisó.

En días recientes se reportaron enfrentamientos entre jóvenes FOTO: Baldemar Mijangos

"La solución estaría en estar dando vigilancia nada más tanto afuera como dentro del plantel, ahora sí que hay que hacer una revisión de mochilas también, eso es lo que exhortaría para los maestros, como les recuerdo los mismos vecinos decían que estaban siempre ahí (en esa plaza), que no iban a la escuela, ya es función de los padres estar al pendiente de que sus hijos se presenten a la escuela; (en el caso de una solución) en las escuelas debe haber pláticas con los alumnos para exhortarlos a los alumnos y padres de familia a hablar sobre la problemática que se suele presentar si los jóvenes no van a la escuela", completó.

Piden que las autoridades pongan atención en los menores de edad. FOTO: Baldemar Mijangos

Como se recuerda, a finales del año pasado en las afueras de la Escuela Secundaria "Francisco Nicodemo", ubicada en la colonia Melchor Ocampo, hubo pandilleros y vándalos de las colonias Del Pueblo y Cascajal que se reunieron para pelear por sus territorios obligando a la presencia de elementos de la Guardia Estatal, pues en el choque había no menos de 30 personas por bando, y estaban causando temor entre los escolares de dicho plantel.