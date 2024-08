Taylor Díaz regresa con letras más frescas

Con “Azul Turquesa”, Taylor Díaz regresa con su nuevo material discográfico, el cual incluye 13 temas, que el intérprete describió cómo, "es música muy fresca, son letras propositivas y tiene mucha creatividad, lo más bonito ha sido poder evolucionar mi trabajo, desde hace tiempo ya estaba buscando renovarme, son canciones para la playa, para bailar, divertirse y pasarla bien".

Sobre cómo se distingue de sus otros discos y como el álbum logra identificarse por sí mismo aseguró, "lo más importante para mí, es que te haga sentir que estás en la playa, en el mar, caminando en la arena con una cervecita, estar tranquilo pero al mismo tiempo tener ganas de fiesta, cuando elegí el nombre, recordé el azul turquesa, que es el color de mar más hermoso que he visto en mi vida".

Su nuevo proyecto incluye “Labios Extranjeros”, ”Ojitos de Mar” y ”California”, a los que se le añaden 10 temas inéditos, "escuché mucha música, artistas y bandas de distintas épocas que proyectaban lo que quería, eso me permitió aterrizar este disco, incluye varios géneros pero se centra principalmente en el pop funk, todas las letras tienen mucho romance", indicó.

En su nuevo material, Taylor Díaz crea una mezcla entre el pop y el romanticismo, el cantautor veracruzano mencionó, "para mí, creativamente, lo más importante es conectar con mis productores, me decidí cuando me produjeron la primera canción, cuando la escuche me hicieron sentir frescura”.

Y agregó, “los chicos con los que trabajé, tienen una mezcla musical muy interesante, en el estudio era entrar en una cápsula del tiempo, pasamos mucho tiempo creando las canciones, el mayor reto fue encontrar a los productores indicados".

Tras el lanzamiento de varios sencillos y su ascendente carrera musical, en la primera mitad del año hizo su gira "On The Road" en la que recorrió 23 ciudades en 60 conciertos, iniciando en Tijuana y terminando en Cancún.

Respecto a las novedades de su nuevo tour comentó, "queremos arrancar en septiembre, estoy emocionado por regresar en una gira nacional, llevaremos más músicos, serán shows muy enérgicos y estaremos presentando el álbum completo".

SOBRE TAYLOR / AZUL TURQUESA:

Tiene colaboraciones con Alan Navarro y Nicole Favre.

“Instinto Animal” es su canción favorita.

El título evoca al color del mar.

Fue producido por Taylor Díaz y Los Tres Kamikazes

LOS DATOS:

3 álbumes de estudio ha producido.

2 años duró el proceso de creación de “Azul Turquesa”.

2022 llegó su álbum “Alguien Real”

POR GADDIEL CORTES TORRES

EEZ