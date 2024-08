Amandititita presenta su audiolibro

Amandititita aseguró que es una mujer que ha tenido que aprender a sobreponerse desde muy niña a dolorosas pérdidas y circunstancias desafortunadas con la ayuda de la literatura y ahora con la búsqueda de la espiritualidad y con casi 45 años de edad y tras difíciles situaciones comparte gran parte de su vida en el audiolibro El propósito de la oscuridad.

Con este proyecto se introduce en el mundo de la narrativa y el ensayo, "fue un reto, porque siento que esto está justo a la mitad de escribir y hacer discos, es como la mezcla de lo escrito y lo sonoro, porque además de narrarlo tuvo que hacer el ejercicio de escucharme, yo lo que hacía es que me grababa y decía no esto no, porque cuando escribimos es una voz mucho más seria que cuando platicamos, pero mi idea, además es un tema muy nuevo para compartir, porque nadie ha escuchado sobre mi búsqueda espiritual, la salud mental y todos estos temas".

Y agregó,"la gente estaba acostumbrada a escuchar o leer otras cosas de mí y ahora fue ron muchas complicaciones, pero al mismo tiempo seis meses maravillosos, fue muy rápido, y siento que se dio en un momento de mi vida y de la sociedad donde el tema de la salud mental es importante seguir hablando de eso, es el inicio de algo que puede llegar a ser totalmente transformador”.

Durante la narración toca el tema de la falta de su papá el músico mexicano, Rodrigo González, “la verdad siento que se toca un poco a la superficie, no profundice demasiado porque el tema del libro es más bien las consecuencias internas de lo que pasaba a nivel exterior y quiero tener la oportunidad de hablar de eso que no hablé. Siento que todavía mi vida da para otra historia más biográfica y en papel".

La intérprete descubrió varias cosas con este audiolibro, "lo que sí me di cuenta es que ya no me causa dolor pensar en el pasado y eso habla de que ha funcionado todo lo que he hecho a nivel de herramientas, que ha sido desde espiritualidad, psiquiatría, terapia, por eso puedo hablar del pasado, por muchos años no pude, la gente no entendía incluso en mi libro Trece latas de atún, de mi papá no hablo nada, siempre he sido muy fría en las entrevistas, me han conocido como alguien difícil, ahora acepté hablar de lo más personal que es mi salud mental y lo que hay detrás de mí, de esta persona que ustedes ven y me resultó bello”.

Sobre la preparación para hacer un audiolibro comentó, “este audiolibro es como todo lo que he hecho, sin saber hacerlo, la primera vez que canté fue en una fiesta, salí al escenario y lo hice, al escribir una canción y hacer el podcast fue igual. El audiolibro lo veo como una desfachatez o valentía, si lo quiero decir, bonito”.

Y compartió, “hay cosas que no puedes hacer así, pero el arte es muy así, siempre he creído que tengo muchos problemas para leer, entonces el problema de narrar fue abismal. Aunque hace poco lo escuché y me di cuenta que no me gusta mi voz, pero siento que la posibilidad de seguir haciendo cosas por primera vez es increíble y que no se lo debe de perder nadie, o sea, como que no tienes que estudiar para hacer todo lo que te dicen, hay cosas para las que sí, obviamente, hay oficios que si necesitas mucha preparación, pero en otros no”.

DATOS

El libro está disponible en ebook y audiolibro a través de Everand.

Nació en Tampico Tamaulipas en 1979.

Amanda Lalena es una cantautora y activista mexicana.

Egresada de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM).

Debutó en 2008 con el álbum "La Reina de la Anarcumbia".

Su segundo material discográfico se tituló "La Descarada".

De manera independiente, lanzó los álbumes "Mala fama" y "Pinche amor".

Nayely Ramírez Maya

