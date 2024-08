Martí Batres destaca reducción de 48.8% en delitos de alto impacto entre julio de 2019 y julio de 2024

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, aseguró que los delitos de alto impacto disminuyeron 48.8 por ciento entre julio de 2019 y julio de 2024, al pasar de 116.6 a 59.7 casos al día en promedio, respectivamente, lo que reafirma una tendencia a la baja a lo largo de esta administración.

En conferencia para presentar los Resultados en la Reducción de Delitos del Informe de Seguridad Julio 2024, el mandatario reconoció la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN), y por parte de la capital, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia.

“La Ciudad de México sigue disminuyendo los índices de inseguridad, sigue disminuyendo la percepción de inseguridad, esto es por el trabajo de todas las áreas que mencioné, (…) porque nos ayudan Guardia Nacional, SEDENA, MARINA, Fiscalía, Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tiene toda la tarea territorial, y también porque hay buena coordinación, mucha investigación, porque se atienden los temas sociales y por todas estas razones se siguen teniendo buenos resultados en la Ciudad de México, donde también tenemos la mejor policía estatal de todo el país”, destacó.

El mandatario detalló que las Alcaldías con la mayor tasa anual de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes, en el periodo enero-julio de este año, son:

En contraste, Batres Guadarrama enumeró las Alcaldías con la menor tasa anual de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes, en el periodo enero-julio de este año, son

A su vez, señaló que, en general, los delitos de alto impacto mostraron reducciones; en el caso del homicidio doloso, la disminución fue de 46 por ciento, pues el promedio diario de julio de 2024 fue de 2.1 mientras que en julio de 2019 era de 3.9.

Recordó que en la administración anterior, a partir de 2015 se dispararon los homicidios dolosos hasta llegar a un promedio de 5.1 casos diarios, pero desde entonces el Gobierno capitalino inició una tendencia de disminución que ha ubicado a la ciudad de vuelta a los mejores promedios históricos, que se dieron entre 1997 y 2012.

Martí Batres destacó que hay una disminución histórica en la estadística de robo de vehículo con violencia de 68.8 por ciento entre julio de 2019 y julio pasado.

Además, dijo, en el mismo lapso los robos a transportista bajaron 88.9 por ciento; robo a cuentahabiente, -77.3 por ciento; robo a repartidor, -73.4 por ciento; y el robo a conductor o pasajero de vehículo, -71.1 por ciento, entre otros indicadores también a la baja.

El Jefe de Gobierno subrayó que la percepción de inseguridad bajó 41 por ciento entre el primer trimestre de 2018 y el segundo trimestre de este año, al pasar de 92.3 a 51.5 por ciento de la población que considera inseguro vivir en la capital, según datos del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI), y del total de reducción, 8 por ciento corresponde al último año, precisó.

En su intervención, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, afirmó que 2 mil 705 presuntos delincuentes fueron detenidos del 1 de enero de 2020 al 31 de julio pasado, lo que permitió desarticular 290 células criminales de grupos delictivos identificados en la Ciudad de México.

Añadió que gracias a la coordinación de inteligencia con la FGJCDMX, se detuvo a 4 mil 542 personas, incluidos 168 objetivos prioritarios, a través de 3 mil 819 cateos y flagrancias.

A su vez, dijo que se realizaron 187 acciones operativas junto con SEDENA, SEMAR, GN y el Centro Nacional de Inteligencia, con un saldo de 254 integrantes de 16 grupos delictivos con operación en la capital, además del aseguramiento de mil 874 kilogramos de cocaína, 31 mil 438 dosis de esta misma sustancia, mil 299 kilogramos de marihuana, 118 armas de fuego, 796 cartuchos útiles, una granada de fragmentación, 36 cargadores y chalecos, así como 59 vehículos y 269 teléfonos móviles.

Del nueve de septiembre de 2023 al 31 de julio pasado, la SSC y la Fiscalía capitalina detuvieron 40 objetivos prioritarios identificados como generadores de violencia, resaltó Vázquez Camacho.

Entre otras acciones, mencionó la recuperación de la Glorieta de Insurgentes para la prevención de delitos en la zona y el disfrute de la ciudadanía, así como dar continuidad al incremento anual del 9 por ciento al salario de las y los policías.

“Estos resultados no serían posibles sin la implementación de una estrategia completa e integral, que cuenta con el eje de Más y Mejor Policía, donde gracias a las gestiones de nuestro Jefe de Gobierno, en este año se volvió a incrementar el sueldo en 9 por ciento, como se venía haciendo en años anteriores, lo que actualmente suma un incremento del 63 por ciento neto salarial en el salario de las y los integrantes de la Secretaría”, resaltó.

Por su parte, el fiscal general de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en funciones, Ulises Lara López, dio a conocer un aumento en el número de vinculaciones a proceso y prisiones preventivas impuestas; mientras que entre enero y julio de 2019 hubo 16 mil 714 vinculaciones a proceso con 7 mil 264 prisiones preventivas, en el mismo lapso de 2024 fueron 10 mil 281 vinculaciones con 6 mil 016 prisiones preventivas.

“Entre 2019 y 2024, el porcentaje de vinculaciones en las que los imputados quedaron en prisión preventiva, pasó del 43.5 al 58.5, hasta el mes de julio. En coordinación con el Gobierno de la Ciudad, esta Fiscalía, desde su coordinación de alto impacto, ha priorizado los casos en los que acusamos a personas generadoras de violencia por delitos de alto impacto y daño a víctimas; y, por supuesto, para disminuir, en ese sentido, la percepción de inseguridad”, sostuvo.

Ulises Lara indicó que hay una reducción del 46 por ciento en la incidencia de homicidios dolosos entre 2019 y 2024, y al mismo tiempo aumentaron 28 por ciento las vinculaciones a proceso por este delito, con 64 personas vinculadas en lo que va del presente año.

“Cabe señalar que este incremento, además, responde a los trabajos de investigación, es decir, no a la flagrancia, sino a los trabajos resultado del trabajo de campo y de gabinete y del esfuerzo de nuestros investigadores, tanto de los ministerios públicos, como de los peritos y de los policías de Investigación mediante la coordinación que se encargan de estos trabajos, que es la de Alto Impacto y que busca mejorar las estrategias de los casos de homicidio”, añadió.

Respecto al secuestro, resaltó una reducción del 100 por ciento en la incidencia de este delito, pues no hay registro de casos en lo que va del año, por nueve ocurridos en 2019, mientras que las órdenes de aprehensión subieron 22 por ciento.

Lara López resaltó la detención y vinculación de objetivos generadores de violencia en el último trimestre, varios de ellos que estaban considerados en el Programa de Recompensas 2024, como Jesús Uriel “N”, alias “El Tuto”, considerado líder del grupo delictivo “Los Malcriados 3AD” y Víctor Hugo “N”, alias “El Huguito”, señalado como uno de los líderes de “La Unión Tepito”.

Finalmente, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, Salvador Guerrero Chiprés, destacó que en este sexenio la percepción de inseguridad en la Ciudad de México bajó 41 por ciento y este ritmo de disminución no tiene comparación con ningún otro país o ciudad capital actualmente.

“La velocidad con la que ha disminuido la percepción negativa de seguridad y la alineación de esta con la disminución de la incidencia delictiva no tiene comparación en este momento en el mundo, no hay, no existe otra experiencia de una capital, de un país que se haya encontrado en ese nivel de incidencia delictiva, como se dejó en el 2018, y tampoco existe en ninguna capital, en ningún país del mundo una alineación semejante”, concluyó.