"Es ilegal la huelga de trabajadores del Poder Judicial", afirma Plácido Morales

Plácido Morales Vázquez, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), subrayó que, conforme a la legislación vigente, cualquier paro que no haya sido debidamente emplazado ante el TFCA es considerado ilegal, lo anterior con referencia la huelga que sostiene trabajadores del Poder Judicial.

"En el caso de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que se rigen por el apartado B del artículo 123 de la Constitución, la única forma legal de suspender labores es mediante un emplazamiento a huelga aprobado por el Tribunal. La falta de este procedimiento convierte el paro en una acción ilegal y, por ende, no justifica la ausencia de los trabajadores en sus puestos", dijo el magistrado.

"No se cumplieron los requisitos del apartado B" Créditos: Especial

En entrevista con Salvador García Soto para el programa de A la Una, en Heraldo Radio, que transmite en la frecuencia del 98.5 FM, Morales Vázquez aclaró que, de acuerdo con la legislación, se debe proceder con el descuento correspondiente en caso de inasistencia injustificada. Sin embargo, dejó en claro que la decisión final sobre estos descuentos recaerá en el Consejo de la Judicatura, el cual puede ejercer su autonomía para determinar si se aplican o no.

¿Recibirán su salario los trabajadores en huelga? TFCA responde

En cuanto a las afirmaciones de que la reforma en discusión podría afectar las prestaciones de los trabajadores, Morales Vázquez indicó que no se está violando ningún derecho laboral. Resaltó que los fideicomisos mencionados en el dictamen de la reforma no afectan directamente las prestaciones de los trabajadores, ya que se garantizan en un transitorio y se asegura que los derechos no se vean perjudicados.

No, no le no legalmente no se estarían violentar los derechos laborales porque además, eh? No hay ninguna prestación que afecte el proyecto de reforma ninguna.

Finalmente, el magistrado expresó que la posición del TFCA se basa en la legalidad y en el cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos: "no están asistiendo a sus labores ya el Consejo de la Judicatura decidirá si en un ejercicio de autonomía deshace el descuento o no a los trabajadores porque también dijeron paro indefinido no sabemos qué tiempo va a durar este este pago".

