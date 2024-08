Mario Delgado: "La gente votó por una mayoría en el Congreso, se tiene que respetar la voluntad del Pueblo"

El presidente nacional de Morena y próximo secretario de Educación Pública, Mario Delgado, recordó que el pasado 2 de junio millones de mexicanos votaron por tener a la primera mujer Presidenta y por las y los legisladores que llevarán a cabo las reformas del segundo piso de la Transformación.

“La doctora Sheinbaum hizo campaña no solo pidiéndole al pueblo de México ser la primera presidenta en la historia de este país, sino también por la mayoría en el Congreso para llevar a cabo una serie de reformas. Primero, las 20 planteadas por el presidente López Obrador más la agenda que la Doctora Sheinbaum está proponiendo. Y la gente votó por eso”, argumentó.

Cuando Morena tuvo la mayoría en el Congreso se aprobaron reformas en beneficio de la gente Créditos: Especial

El dirigente morenista lamentó que la oposición no acepte el resultado y, por el contrario, solicite interpretaciones a contentillo de la Constitución. “La ley es muy clara y no admite interpretaciones a contentillo, se tiene que respetar la voluntad del pueblo. Entonces el pedir que se viole la Constitución porque a unos no les gusta, pues es algo impensable. Sería vulnerar nuestra democracia”.

Asimismo, agregó que cuando Morena tuvo la mayoría en el Congreso se aprobaron reformas en beneficio de la gente. “¿Por qué le tienen miedo a la mayoría de Morena? Ya tuvimos y ahí están los resultados, se aprobaron reformas en favor de la gente: los nuevos derechos sociales, el que la corrupción sea un delito grave; el Presidente mandó una iniciativa para quitar la inmunidad al Presidente, que pudiera ser juzgado; se quitaron las pensiones a expresidentes y todas las reformas que le han caído muy bien a nuestro país”.

En contraste, Mario Delgado sostuvo que cuando el PRI y el PAN tuvieron la mayoría afectaron a la gente con medidas como la Reforma Energética de 2013 y el Fobaproa. Por esa razón, insistió que en una democracia “el pueblo manda”. “El pueblo fue muy claro y contundente en la votación del 2 de junio, y es lo que estamos pidiendo que se respete”.

