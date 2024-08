Gaby Osorio inicia gira de agradecimiento por Tlalpan

Gaby Osorio, alcaldesa electa de Tlalpan, inició la gira de agradecimiento por la demarcación antes de tomar protesta el próximo 1 de octubre.

Como parte de sus promesas de campaña, la morenista recorrerá el territorio para realizar junto a vecinas y vecinos un plan de atención prioritaria para las problemáticas en cuanto inicie su gestión.

Explicó que regresará a la alcaldía las audiencias públicas para que los tlalpenses puedan acudir y presentar sus peticiones de manera personal a ella y su gabinete.

Los habitantes de Tepeximilpa y Mesa de los Hornos fueron los primeros en participar

"Voy a dar prioridad cuando me entreguen un pliego petitorio. Aquella colonia que llegue y me diga 'son aquí 15 vecinas y vecinos, nos estamos organizando, queremos que nos apoye en estas cuestiones', ahí voy a poner más énfasis porque no es fácil organizarse", dijo.

¿Qué problemas en Tlalpan atenderá el gobierno de Gaby Osorio?

La iniciativa busca reuniones con vecinos de las 178 colonias

Dichos encuentros diarios tendrán lugar durante todo el mes de agosto con el propósito de reunirse con vecinos de las 178 colonias y los 10 pueblos originarios de la región.

Los ejes principales que atenderá la morenista en los siguientes tres años son mejoramiento de los servicios urbanos, seguridad, agua, así como la instalación de un gobierno 24/7, lo que significa una disponibilidad de tiempo completo para las y los tlalpenses, en donde atenderá todas sus necesidades con un equipo de profesionales originarios de la demarcación.

